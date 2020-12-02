27年前「尹清楓說採購案像地雷」2天後成浮屍

尹清楓遇害，至今案情仍是謎團，圖為尹父尹鐸在代表接受國防部追頒雲麾勳章前，在亡妻與愛子遺像前上香告祭。（本報資料照片)

海軍前上校尹清楓案迄今27年，尹的妹妹指控軍火商「涂太太」涂鄭春菊、海軍前總司令部武獲室綜計組研究官郭璽涉案，檢方日前不起訴。郭璽透露，尹清楓失蹤前曾告訴他，海軍許多採購案都像是炸彈與地雷，自己身上背滿炸彈，隨時都要爆炸，兩天後，尹清楓浮屍蘇澳外海。

台北地檢署偵辦檢察官近日以殺人罪嫌不足，不起訴涂鄭春菊、郭璽，相關新聞再度勾起世人對尹清楓命案的記憶。郭、涂兩人在尹案只是證人身分，不是被告，當時兩人已被調查一次；後來陳水扁 總統就任，為了政治鬥爭，又把郭璽、涂太太叫來桃園中油煉油廠偵訊許久，還是沒有結果。

27年後，郭璽、涂太太扯上殺人罪，是尹清楓的妹妹楊尹星雯幾個月前向檢方提告。楊尹星雯因為兒子楊以禮在加拿大家中死亡，懷疑與尹案有關遭人謀害，最初懷疑是台灣 外交人員所為，四處為兒伸冤；不知為何，幾個月前，轉而指控郭璽與涂太太涉嫌殺害尹清楓。

尹案是郭璽一生難忘的痛苦回憶，他說，尹清楓失蹤前的12月8日曾約他見面，深夜兩人在海總營區總值日官室旁的空地交談。尹清楓當時可能喝了酒，略帶酒意，說了些耐人尋味的話，手插在口袋一直說話，他幾乎都插不上嘴。

尹清楓告訴郭璽，海軍這項採購案是炸彈，那個採購案是地雷，自己身上背滿許多炸彈，隨時都要爆炸。

郭璽表示，尹清楓提到的案子，有些他沒有接觸過，不清楚，所以接不上話，都是尹一個人不斷抱怨。因為時間很晚，他請尹回去休息。他推測尹被消磁的錄音帶，可能是當時對他抱怨許久的那段談話錄音，尹可能根本只是自己說給自己聽，然後錄音下來。

12月9日一早，郭璽找尹清楓，見到尹在吃早餐，饅頭夾蛋與豆漿。告別尹清楓後，郭璽溜去民生東路的證券 公司看盤，順便找朋友，後來身上BB Call不斷響起，始知大家都在找尹清楓。次日，郭璽就接到同事通知，尹清楓浮屍蘇澳外海。