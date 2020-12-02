我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

被控非法集結 黃之鋒遭判刑13.5個月

H-1B工作簽證「高薪優先」遭法官駁回

27年前「尹清楓說採購案像地雷」2天後成浮屍

記者高凌雲／台北2日電
尹清楓遇害，至今案情仍是謎團，圖為尹父尹鐸在代表接受國防部追頒雲麾勳章前，在亡妻與愛子遺像前上香告祭。（本報資料照片)
尹清楓遇害，至今案情仍是謎團，圖為尹父尹鐸在代表接受國防部追頒雲麾勳章前，在亡妻與愛子遺像前上香告祭。（本報資料照片)

海軍前上校尹清楓案迄今27年，尹的妹妹指控軍火商「涂太太」涂鄭春菊、海軍前總司令部武獲室綜計組研究官郭璽涉案，檢方日前不起訴。郭璽透露，尹清楓失蹤前曾告訴他，海軍許多採購案都像是炸彈與地雷，自己身上背滿炸彈，隨時都要爆炸，兩天後，尹清楓浮屍蘇澳外海。

台北地檢署偵辦檢察官近日以殺人罪嫌不足，不起訴涂鄭春菊、郭璽，相關新聞再度勾起世人對尹清楓命案的記憶。郭、涂兩人在尹案只是證人身分，不是被告，當時兩人已被調查一次；後來陳水扁總統就任，為了政治鬥爭，又把郭璽、涂太太叫來桃園中油煉油廠偵訊許久，還是沒有結果。

27年後，郭璽、涂太太扯上殺人罪，是尹清楓的妹妹楊尹星雯幾個月前向檢方提告。楊尹星雯因為兒子楊以禮在加拿大家中死亡，懷疑與尹案有關遭人謀害，最初懷疑是台灣外交人員所為，四處為兒伸冤；不知為何，幾個月前，轉而指控郭璽與涂太太涉嫌殺害尹清楓。

尹案是郭璽一生難忘的痛苦回憶，他說，尹清楓失蹤前的12月8日曾約他見面，深夜兩人在海總營區總值日官室旁的空地交談。尹清楓當時可能喝了酒，略帶酒意，說了些耐人尋味的話，手插在口袋一直說話，他幾乎都插不上嘴。

尹清楓告訴郭璽，海軍這項採購案是炸彈，那個採購案是地雷，自己身上背滿許多炸彈，隨時都要爆炸。

郭璽表示，尹清楓提到的案子，有些他沒有接觸過，不清楚，所以接不上話，都是尹一個人不斷抱怨。因為時間很晚，他請尹回去休息。他推測尹被消磁的錄音帶，可能是當時對他抱怨許久的那段談話錄音，尹可能根本只是自己說給自己聽，然後錄音下來。

12月9日一早，郭璽找尹清楓，見到尹在吃早餐，饅頭夾蛋與豆漿。告別尹清楓後，郭璽溜去民生東路的證券公司看盤，順便找朋友，後來身上BB Call不斷響起，始知大家都在找尹清楓。次日，郭璽就接到同事通知，尹清楓浮屍蘇澳外海。

台灣 陳水扁 證券

上一則

再戰萊豬 蔣萬安爆氣飆罵蘇貞昌

下一則

黑白集／人命還不如豬肝腸

延伸閱讀

威懾中國 印度海軍成功試射布拉莫斯反艦飛彈

威懾中國 印度海軍成功試射布拉莫斯反艦飛彈
不修了！造價12億兩棲攻擊艦失火 美國決定銷毀

不修了！造價12億兩棲攻擊艦失火 美國決定銷毀
航母部署波灣 美海軍：與任何明確威脅無關

航母部署波灣 美海軍：與任何明確威脅無關
偵查逾27年仍是謎… 尹清楓案 涂太太、郭璽不起訴

偵查逾27年仍是謎… 尹清楓案 涂太太、郭璽不起訴

熱門新聞

台首度透過直洽藥廠，取得新冠疫苗，陳時中透露，目前已直接透過藥廠取得1000萬劑「加上covax，我們手中已經確定有1500萬劑」目前簽約成功，已付部分訂金。（路透）

台首度成功直洽藥廠 1500萬劑新冠疫苗到手

2020-11-25 02:23
台駐美代表蕭美琴。（華盛頓記者張文馨／攝影）

台駐美代表處再9人確診 蕭美琴隔離中

2020-11-26 02:31
遼闊的視野是晶華酒店總統套房魅力所在。記者陳宛茜／攝影

麥可傑克森交給晶華酒店的任務 「打開台北」周末揭密

2020-11-26 16:05
英國牛津大學和阿斯特捷利康藥廠合作的新冠疫苗，經臨床實驗顯示保護率可達九成。圖為牛津大學研究人員正在疫苗研究室工作。（美聯社）

台可得460萬劑疫苗 專家悲觀：太少 強國用剩才輪我們

2020-11-24 20:43
入境檢附核酸證明三種可能。資料來源／指揮中心，製表／陳婕翎

自美日英澳返台 可能流程及成本一次看

2020-11-29 02:30
台中市議員林祈烽等人今天在議會質詢時，提出家長提供的網路截圖，圖中男子在教室內拍攝裸照，希望市府單位查明是否案發地為台中。（圖：台中市議員林祈烽提供）

台出現「體育老師」教室露鳥？照片中有學生趴著睡覺

2020-11-24 02:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情

百餘頁機密文件曝光 CNN披露中國當局隱匿疫情
白宮防疫專家突辭！白登新冠顧問鬆口氣：他並不夠格

白宮防疫專家突辭！白登新冠顧問鬆口氣：他並不夠格
火災時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起 警調查受困或反鎖

火災時 Zappos謝家華和「靈魂伴侶」在一起 警調查受困或反鎖
彩券公式被破解？普林斯頓畢業生刮中66張賺進600萬

彩券公式被破解？普林斯頓畢業生刮中66張賺進600萬
一夕暴富！泰漁民拾獲百公斤龍涎香 估賺317萬美元

一夕暴富！泰漁民拾獲百公斤龍涎香 估賺317萬美元