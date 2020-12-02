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勞動基金「內鬼」炒股 蘇貞昌：非常不該 嚴查

記者賴于榛、葉冠妤／台北2日電
勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文，涉嫌收賄並炒股，昨被法院裁定收押禁見。(記者蘇健忠／攝影)
勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文，涉嫌收賄並炒股，昨被法院裁定收押禁見。(記者蘇健忠／攝影)

攸關千萬勞工的勞動基金日前驚爆內鬼炒股，行政院長蘇貞昌昨在立法院表示，有任何不法一定要嚴以查辦，也已要求相關部會首長，一定要隨時檢討、嚴以管控管理機制，不能讓任何人有作奸犯科的機會。

勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文涉炒股收賄，已遭羈押禁見。本報昨天披露，游迺文與業者往來密切傳聞多年，勞金局在2017年就曾出公文要將他調離，但公文往上報後，再無下文。民進黨立委莊瑞雄質詢此案疑點，懷疑游迺文是否背後有有力人士。

勞金局昨原訂由局長蔡豐清出席記者會說明最新基金績效，臨時改由副局長劉麗茹代打，引發外界聯想刻意迴避，對勞動部調職公文一事，劉麗茹僅強調自己「沒有人事權，不知道怎麼回答這件事。」

有媒體進一步追問當時已是副局長的劉麗茹有沒有看過那紙公文，劉麗茹不願正面回應，僅重申「我只能說我沒有人事權。」勞動部長許銘春昨在立法院也被追問此事，許銘春也說「我不知道」。

蘇貞昌說，公務人員絕對要廉潔自持，如果有任何不法，一定嚴以查辦，這件事情，就目前所涉案的情節報導，非常不該，他前天已與相關部會開會，勞動部長許銘春已有說明狀況，此案就是一發現有問題就人調職、案移送，案件正在偵辦中，希望能毋枉毋縱，把事情查清楚，如果有任何刑責，嚴以究責，也提醒管理機制一定要隨時檢討、嚴以管控。

至於勞金局員工查核抽檢率從百分之十四調降至百分之十，被指是內控機制產生漏洞的原因。劉麗茹昨解釋，抽檢率是比照公務人員財產查核標準訂定，局內業務相關同仁約120人，近七年被抽檢過的有70人以上，勞金局將審慎檢視內控機制是否還有需要調整的部分。

投資 勞工 民進黨

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