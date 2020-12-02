F-16失事關鍵爆危機：當晚缺了一架雙座機才改單座機

蔣正志上17日校駕駛F-16戰機起飛執行例行性夜航訓練任務後失蹤。(圖／軍聞社提供)

空軍F-16墜機 事件，初判作戰隊長蔣正志可能發生空間迷向，他駕駛的座機以五百浬高速撞入海中。但軍方知情人士爆料，原來規畫非蔣正志一人駕機，但飛機臨時出狀況，才換成單人座機；當時若有兩人同飛，也許就不會出現憾事。另外，F-16戰機的調度出現問題，凸顯機隊面臨的危機，目前F-16機隊有五分之一以上正在漢翔廠房接受F-16V改良。

昨晚截稿前，國防部 並未回應。

軍方消息人士說，當晚原本規畫，蔣正志要與另位部屬共同駕駛雙座的F-16B，未料原定派飛的F-16B機械有問題，一時又沒有別的F-16B妥善機可用，才臨時改為蔣正志一人駕駛F-16A。

調查人員發現，蔣正志在失事前，已經相當一段時間沒有駕駛單座機、執行夜航。當天由雙座機臨時改為單座機，又遭逢完全沒有視野的天候狀況，結果發生空間迷向的嚴重意外。

雙座機任務遠比單座機複雜，在戰鬥機部隊中，雙座機的機體飛行時數，通常都高於單座機，甚至事故損失比率往往也較高。因為被操得最凶，雙座機的機務狀況，等於機隊的「健康」指標。蔣正志當天必須換飛單座機，代表警訊亮起。

F-16是空軍三種主力戰機中，任務最多、使用彈性最大的全能機種。空軍還耗資新台幣一四○○億進行「鳳展」改良專案，估計至少可再服役廿年。既然絕非老舊機種，更無零附件商源消失問題，為何會有妥善率問題？

官員說，鳳展專案是空軍有史以來最大規模的戰機性能提升計畫，但改裝與換裝的過程，機隊與任務必須調整，加上近兩年台海局勢緊張，戰機出勤率大增，導致臨時性青黃不接，出現可用機數量不足問題，影響戰備與訓練任務，使部分人員出現飛行時數不足的情況。

空軍將領指出，以蔣正志如此資深飛官，駕駛性能無虞的戰機，卻也發生意外，對空軍的確是深刻教訓，空軍司令熊厚基已要求徹底檢討。