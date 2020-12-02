噴辣椒水擄人 妻強睜眼記車號救夫

曾姓男子在鷺江國小校門旁的地下停車場出口被擄走。(記者林昭彰／攝影)

曾姓男子疑涉千萬元詐財案，昨天凌晨與妻子在蘆洲區鷺江國小校門旁，當街被人噴辣椒水強行押上車擄走，妻子忍痛奮力睜眼記下對方車號報案；警方2小時後追到25公里外汐止偏遠山區救出曾男，沒有受傷；6名嫌犯供稱債務糾紛，警方懷疑有人教唆，依妨害自由罪嫌送辦，擴大追查。

據了解，28歲曾男自稱經營精品買賣，也投資汽車 旅館、連鎖飲料店生意，警方查出他去年涉嫌以投資名義吸金千萬元，被控詐欺。

昨天凌晨零時19分，曾男開車載妻子進鷺江國小地下停車場出租車 位停放，共乘機車剛騎出一樓鐵捲門，路旁衝出一輛黑色轎車將兩人撞倒，一群人下車對夫妻噴灑辣椒水，再將曾男強押上車擄走。

曾妻被扔在路旁，奮力睜眼記下車號、車型報案，警方獲報火速調閱監視器追查，一路往汐止方向追，凌晨不到2點，鎖定車子在25公里外的汐止秀峰瀑布附近。

蘆洲警方一路追，最後在偏遠的水源路山區一間舊屋廢墟前攔獲該轎車救出曾男，當時曾男手被綁束帶，頭戴頭罩，未遭毆打，車上有21歲譚姓男子等6名嫌犯，轄區汐止警分局隨後到場支援。

六嫌被帶回警局一直到律師到場才接受偵詢，只說債務糾紛；曾則說不認識六人，自稱未與人結怨或債務糾紛，警方懷疑背後還有人教唆，擴大追查。