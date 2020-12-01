勞動部炒股嫌有「大咖」撐腰？調職公文被壓下

勞金局國內投資組前組長游迺文（左）疑似動用勞動基金炒股，遭檢方聲押獲准。（本報資料照片）

勞動部勞動基金運用局國內投資 組前組長游迺文爆發弊案，勞動部事後雖說是今年主動查核發現，但據透露，游迺文交遊廣闊，與業者往來密切傳聞多年，2017年上半年就出公文要將他調離現職，轉任風險控管組，但遭他激烈抗拒，公文往上報就沒有下文，如今果然出事，了解內情人士表示「完全不意外」。

調職為何破局？高層皆已換人

至於為何調職一事「破局」，由於當時的高層都已換人（當時的部長是林美珠），外人不得而知，但有人猜測是「游應該是透過熟識的業界人士向立委關說，投信業者都是立委金主，很有影響力」。

據了解，游迺文原在經建會工作，2007調派到勞退基金監理會，最早擔任職務是財務管理組，2014年2月勞動基金運用局成立後，轉任風險控管組組長，到2015年1月轉任國內投資組組長，開始經手基金委外投資及自操業務。相關人員猜測，可能因此有更多機會與業者來往聯繫。

此次游迺文是因為被勞動部發現在擔任國內投資組組長期間，在上班時間進行興櫃股票 交易，除了將他記過處分外，查證過程也察覺游可能涉及其他不法情事，因此於9月18日調為風險控管組專門委員，並移請政風處報請法務部廉政署進行調查。

游迺文後來被檢廉調查發現，自今年7月開始與「寶佳資產管理股份有限公司」投資主管邱裕元等人飲宴，邱裕元涉嫌勾結游迺文，透過勞動基金下單拉抬特定股票，以高於市價的價格，持續對特定股票高掛委買單，事成後邱裕元答應支付游迺文交際費及賄款。

公文出局長室 到勞部沒下文

雖然勞動部一再表示是主動發現問題，移送調查，但是據了解內情人士透露，游不避諱與業者往來邀宴絕非今年的事，已經有很長一段時間，外界早有耳聞；有人更驚爆早在2017年上半年，勞動基金運用局就曾決定將游轉調到風險控管組，但遭游強力抗拒，「應該是因為不能管到投資的事了，會無利可圖」。

據透露，當時調職的公文已經出了勞動基金運用局局長室，然後到勞動部就沒下文了，因此游才能繼續保有國內投資組組長位子至今，「到底是什麼原因擋下來，大家都不知道，但一定是有力人士」。

了解內情人士認為，勞動部絕對有責任，因為游的傳言已經非常多，但勞動部高層卻放任不管，今天出事一點也不意外；甚至可能不是只有游一個人可以完成炒股的事，勞動部應全面清查。

來源：聯合影音網

「勞動部敗家」藍促行政調查

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