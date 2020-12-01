新聞評論／內控失靈虧掉勞工老本 政府要賠嗎？

勞金局官員炒股案疑點重重。圖為勞動部外觀。（本報資料照片）

勞動部近日公布勞動基金投資 狀況，9月單月慘賠749億元（台幣，以下同），幾賠光今年所有進帳，收益僅剩22億元。不僅如此，勞動部還發現負責勞動基金運用的國內投資組組長游迺文涉嫌勾結業者炒股，其收支及存款顯不相符，因而將他移送法辦。勞動部長許銘春雖稱基金投資虧損與官員涉賄炒股無關，但關係上千萬勞工 身家的基金未獲妥善管理，又被不良官吏當成肥肉偷吃，政府內控失靈難辭其咎。

把此事分成「基金投資績效」和「防弊內控機制」兩部分觀察，無論從哪個角度看，看到的都是政府的「無能」和「推諉」。先談勞動基金的投資績效：所謂勞動基金，涵蓋了勞退、勞保、就業保險、職災保險、積欠工資墊償等多種基金在內，總規模高達4.4兆元，和區區5000億的國安基金或公教退撫基金相比，就是個巨無霸。

今年受疫情影響，3月間台股 雖曾一度重挫，但其後即開始反彈，至9月已站回1萬2000點關卡、向萬三叩關。國安基金年初動用7.5億元進場護盤，至10月退場時，已有2億多的獲利，投資報酬率接近三成。再說台股前9月的平均報酬率也有4.32%，但勞動基金的收益率卻只有0.05%，簡直慘不忍睹。勞動基金如此低劣的操作表現，就算沒有人謀不臧，基本上也已顯示不夠格擔任管理人。對此，行政院和勞動部一點都不汗顏嗎？

再談勞動基金的內控機制問題。這次游迺文涉嫌收賄炒股，勞動部宣稱是內部「主動發現異狀」，向廉政署檢舉。事實上，游迺文是在「勞動基金運用局」例行抽籤查核中首度被抽中，才查出他涉有不法。這些員工領的是尋常公務人員的薪資，操作的卻是動輒億計的資金，撇開專業不談，有些人難免受到利益誘惑。在這種情況下，勞動部對他們的稽核卻是如此鬆懈而輕率，還把抽籤查核的比率由14%降為10％。亦即，每人十年才有被抽中稽核一次的機會。勞動部這種管理勞動基金的態度，顯不把勞工權益放在心上。

經調查，游迺文月薪約10萬元，但每月信用卡支出15萬到22萬元以上，八年來帳戶有900萬不明現金存入；不僅接受業者不正常招待，更在上班時間私自交易興櫃股票。這樣的收支及交往狀況，豈可能是奉公守法、廉潔自持的人？平日在同事之間，也許早有人察覺他的行止異常，但勞動部卻要等漫長的抽籤查核才知道他的操守有問題。游迺文差點兩天後就要退休，勞動部如此怠忽，還敢宣稱是「主動發現」弊情，未免太厚顏。

放大來看，勞動基金的管理如此草率，對照行政院處理行政的態度，其實就不足為奇。這一年，行政院長除了發放口罩和三倍券非常起勁，對其他事都不放在心上。試想，蘇揆就連法定應召開的治安、食安等會報都停掉，他怎麼會有心思想到勞動基金的管理和績效？何況，蘇內閣的特色就是「報喜不報憂」，會讓「電火球」光芒失色的事，絕對要全力防堵風聲外洩。包括蔡總統一上台就宣示要改革勞保年金，勞動部已經提出草案，硬被高層壓下，擺明了就是要全民一起忘了「勞保將倒」的事。誰能想到，勞動基金不僅管理不良，根本就是「有內賊」，內閣卻沒人把勞工的命運放在心上。

諷刺的是，去年第一季勞動基金賺了2100億元，蘇內閣立刻製作了一張哏圖，上面有蘇揆開心的笑臉，寫著「政府剛剛幫你賺了一萬元」。如今，政府幫勞工虧掉的老本，執政黨要賠嗎？