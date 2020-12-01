「震樓神器」定時狂擾11戶 前科技老總報復鄰居遭逮

「震樓神器」當初開發目的就是製造噪音，損人不利己。（記者陳俊智／翻攝）

因不滿樓上住戶踩踏地板製造噪音，57歲的前上市公司群光電子前鏡頭模組事業部總經理徐仁富自製「震樓神器」報復，結果不只樓上住戶受影響，其他鄰居也不得安寧，被11戶鄰居聯合提告妨害自由；警方前天持拘票和搜索票登門抓人，查扣三支震樓神器；徐坦承犯行，被依強制罪嫌移送，檢方訊後以五萬元（台幣，下同，約1751美元 ）交保。

「震樓神器」最早源於中國 大陸，主要功能是以敲擊、振動方式製造聲響，用鐵桿將其固定在天花板，可將聲響傳遞至樓上空間，干擾鄰居作息。該商品當初開發目的就是製造噪音，用「以暴制暴」方式，報復樓上鄰居所製造的噪音，後來衍生不少爭議。

台灣 曾有人因為使用這種機器擾鄰被判刑五月，民事還得賠償鄰居24萬元。

據了解，徐男在住家客廳、房間和房間走廊共裝設三支「震樓神器」，除了手動操作，還可定時啟動，他甚至為了報復，擬了三張設定時間表，結果因機器發出聲響過大，樓上、樓下鄰居受不了，連其他住戶也抱怨。

新北地檢署接獲社區居民檢舉，為保全證據，檢察官開出拘票並向法院聲請搜索票，前天登門搜索，徐不服，不斷質疑辦案程序有瑕疵，向法院聲請提審被駁回；事後才態度轉變配合調查，坦承是不滿樓上住戶長期製造聲響，進行報復。

警方說，此次共有十一名住戶出面指控，徐被抓後不少社區住戶拍手叫好。因他坦承犯行，檢方認其犯後態度良好，以五萬元交保。