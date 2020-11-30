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襲胸被罵 竟扯女子胸罩迫當眾露乳

記者王宏舜／台北30日電
120公斤重的劉姓男子偷摸一名女子胸部，遭對方質問後他竟毆打女子，還扯下女子上衣和胸罩，讓她大庭廣眾下露乳。台灣高等法院依強制猥褻罪判劉11月徒刑，另依性騷擾防治法判5月得易科罰金之刑，最高法院駁回上訴定讞。(記者王宏舜／攝影)
120公斤重的劉姓男子偷摸一名女子胸部，遭對方質問後他竟毆打女子，還扯下女子上衣和胸罩，讓她大庭廣眾下露乳。台灣高等法院依強制猥褻罪判劉11月徒刑，另依性騷擾防治法判5月得易科罰金之刑，最高法院駁回上訴定讞。(記者王宏舜／攝影)

120公斤重的劉姓男子2月在捷運府中站捏一名嬌小女子的胸部，女子氣得抓他衣領，劉惱羞成怒反問「有什麼證據？」還毆打她、壓制在地。女子為掙脫，掐抓劉的下體並呼救，他竟扯下對方上衣和胸罩，讓她大庭廣眾下露乳。高等法院依強制猥褻罪判劉11月徒刑，另依性騷擾防治法判5月得易科罰金之刑，最高法院駁回上訴定讞。

劉身高180公分、體重120公斤，有多次性騷擾前科，而這回的被害人只有155公分高、50公斤重，兩人身型相差懸殊。劉曾是餐廳學徒，後來因車禍而成植物人，甦醒後無法工作，後來在街上賣東西，領有重度身心障礙證明。

被害女子2月24日早上9點多騎U-Bike經過板橋府中捷運站2號出口附近，劉趁她不及反應之際襲胸。「為什麼抓我胸部？」女子受驚嚇，不甘受辱，拉住劉的衣領質問，還大叫要報警；劉反問「妳有什麼證據證明我襲胸？」，兩人扭打。

劉藉身材優勢，將女子面朝下、壓在地上毆打。女子為了能脫逃，抓住劉的生殖器、大喊「救命」，但僅幾秒鐘就被劉抓回來繼續打，還用力扯下她的胸罩；女子上衣遭褪，在眾目睽睽下赤裸上半身。多名路人協力制伏劉後，通報板橋分局處理。

劉遭警方逮捕後，否認襲胸，還說因8年前出車禍，左手無力不靈活，是重度身心障礙，自已是被打的一方。新北地院依性騷擾防治法判劉4月得易科罰金之刑，另依強制猥褻罪判10月徒刑；劉和檢方皆上訴。

高等法院審理時，劉辯稱因行動不便，才不小心撞到女子，但沒有抓捏或觸碰對方胸部，他是因女方突然抓他領子、罵三字經，為保護自己才還手，也不記得有拉下對方胸罩。

高院認為，女子若不是被襲胸，不至於冒著風險、抓路人衣領質問；而胸罩是隱私部位的衣物，如非經女方同意，難以輕易脫掉，認定劉的說詞不可採。劉因先前就違反性騷擾防治法遭判刑2月，去年9月才執行完畢，高院認應依累犯規定加重其刑。三軍總醫院北投分院鑑定劉姓男子犯罪時，未達精神障礙程度，心理衡鑑也顯示他腦傷指標不顯著，高院不認為可減刑，因此撤銷一審判決改判。

最高法院認為二審認事用法無違誤，駁回上訴定讞。

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