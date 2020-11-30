非禮民進黨女黨工 台灣長工會前理事鄭世曜判拘役50日

台灣長工會前理事鄭世曜前年2月與民進黨一名女黨工見面商討要事，事後因為在車上非禮女黨工，被新北地院依違反性騷擾防治法判拘役50日，得易科罰金。(示意圖／Ingimage)

台灣 長工會前理事鄭世曜前年2月與民進黨 一名女黨工見面商討要事，事後因為在車上非禮女黨工，遭控強制猥褻等罪；新北地院審理此案，認為強制猥褻罪證不足，今天依違反性騷 擾防治法判鄭男拘役50日，得易科罰金。全案可上訴。

檢警調查，鄭男是2016年透過網路認識女黨工。前年2月23日，他約對方在茶餐廳見面商討要事，聊完後，又藉故開車載對方返家，結果卻將車開到新北市中和山區人煙稀少處，在車上非禮對方，因此被控妨害性自主。

事發後，鄭男承認有親女黨工和摸對方屁股，但辯稱有詢問過對方意見，對方拒絕後就罷手，也否認強制猥褻。

法院調查女黨工蒐證的錄音檔案，發現鄭男確實在未徵得女黨工同意的情況下，趁對方不注意親吻其嘴唇。另外，法院也從雙方LINE對話紀錄確認鄭男卻有將手伸進女黨工的牛仔褲，隔著內褲摸對方屁股，但強制猥褻部分只有女黨工單一指證，因此最後以違反性騷擾防治法量刑。

法院認為，鄭男為滿足一己私慾，在車內伸手性騷擾，顯然不尊重女性身體自主權，行為實不足取，考量其犯後否認，態度不佳，也未取得對方原諒，因此判處拘役50日，得易科罰金。