鴻海尾牙抽中10張股票 發放時…協理退休了領不到

鴻海集團一名協理尾牙抽中10張股票，卻因在股票發放前退休因而無法領取。（路透）

鴻海 集團一名歐姓協理2013年參加公司尾牙抽中10張股票 ，但因為在股票發放前退休 ，不符「獎項發放時須在職」資格而無法領取；歐男認為權益受損，興訟要求鴻海發放股票並給付股息，但主張未獲新北地院採信，一審官司最後敗訴收場，可上訴。

歐男興訟表示，他是2013年2月7日參加公司動員大會抽獎活動時抽中股票，3月11日屆齡退休。申請退休時，他有在申請文件載明「呈請本次動員大會中獎十張股票一併核發」，總經理也有批核，但財務長以「退休申請在抽獎前不符合」理由，並增加抽獎活動時未有的條件，拒絕給付。

歐男主張，抽獎資格是依據幹部級別、考績和年資等條件決定，名單是由總經理確認才排入電腦系統，應屬有對價性質的無名契約，因此公司應給付他價值約百萬元台幣的股票和現金股息；鴻海則主張抽獎活動的股票是屬於贈與性質，無關個人考績和工作表現，且遊戲規則在抽獎前都有清楚說明。

鴻海指出，公司在抽獎活動開始之前即以投影片方式逐一列出規則，載明「各項獎項將於年後核實中獎資格…公告於福委會網站。且獎項發放時需在職始具領取資格」。此外，現場主持人更以口頭方式逐條說明講解，時間超過五分鍾，內容清晰明瞭，

鴻海也說，歐姓協理是其單位提報抽獎名單的負責人，其明知抽獎、領獎的相關規定，也知道自己將於2013年3月11日退休，不符領獎資格，仍將自己列入抽獎名單，不僅有違誠信原則，也不符合「獎項發放時須在職」條件。

法院調查，歐男抽中的股票獎品並非分紅配股，與工作貢獻或績效無關，且歐男抽中股票後，公司也未要求支付任何股票對價，顯見股票屬於「贈與性質」。

法院再查，鴻海在抽獎活動前確實有以投影片方式說明規則，現場主持人也有口頭說明，顯然雙方贈與契約是否發生效力，仍須視發放股票獎項時有無在職而定。此外，鴻海獎金發放的相關規定載明決核權在於「總裁」，不是事業群的總經理，而當初批核歐男申請退休文件的總經理也證稱「獎金跟股票部分決定權不在我這，最終權限需要總裁同意」，所以判歐男敗訴。