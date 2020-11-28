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偵查逾27年仍是謎… 尹清楓案 涂太太、郭璽不起訴

記者賴佩璇／台北28日電
尹清楓命案重要關係人的「涂太太」，檢方調查後認定罪證不足，27日處分不起訴。（本報資料照片）
尹清楓命案重要關係人的「涂太太」，檢方調查後認定罪證不足，27日處分不起訴。（本報資料照片）

海軍前上校尹清楓1993年因拉法葉軍購弊案慘遭滅口，尹的胞妹楊尹星雯指控軍火商「涂太太」涂鄭春菊、海軍前總司令部武獲室綜計組研究官郭璽涉案，台灣高檢署依殺人罪發交台北地檢署追查，檢方調查後認定罪證不足，昨天對涂、郭處分不起訴，尹案迄今仍是謎。

全案偵查超過27年，包括海軍前總司令莊銘耀、軍火商汪傳浦、金知文早已病逝，當年經辦拉法葉採購的海軍前武獲室上校郭力恆也已服刑出獄，全案僅剩海軍前總司令莊銘耀辦公室主任陳祿曾（目前疑在紐西蘭）通緝中，尹案想破，難如登天。

1993年12月10日上午，尹清楓被發現浮屍東澳外海，由於尹負責拉法葉艦採購，檢方懷疑死因不單純，總統下令最高檢組成特調小組追查，經過濾獵雷艦和拉法葉艦等採購案線索，認為獵雷艦的零附件採購可能是尹遇害原因。

代表德國L廠的軍火商涂太太，在命案前一天，密集聯繫求見尹清楓，命案發生後，陳祿曾、郭璽，疑要求涂太太快點離開台灣，尹家因此舉行記者會，控告涂、郭共謀殺人。

檢方調查，涂太太雖急著要見尹清楓，也是事後接獲通知才知尹已死，無法證明共謀殺人；至於郭璽要涂太太離台，是因尹案發生後，避免涂太太揭發海軍弊端，受上級指示所為，無法用此來推論殺害尹，認定無積極證據證明涂、郭有殺人犯行。

海軍前上校尹清楓1993年因拉法葉軍購弊案慘遭滅口。（中央社資料照片）
海軍前上校尹清楓1993年因拉法葉軍購弊案慘遭滅口。（中央社資料照片）

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