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勞動基金爆弊案 內控失靈？勞動部：主動發現異狀

記者葉冠妤／台北28日電
勞動部長許銘春。（本報資料照片）
勞動部長許銘春。（本報資料照片）

勞動基金規模愈來愈大，如今爆出炒股醜聞，也讓外界質疑，高達四兆多元（台幣，以下同）的勞動基金，到底有多少空間能讓「有心人士」鑽漏洞？然而，弊案爆發至今，勞動部新聞稿、勞動基金運用局官員對於勞金局國內投資組前組長游迺文權限之內，究竟能經手、動用多少勞動基金，內控機制是否出問題等，卻避重就輕。

外界質疑勞金局內控機制失靈，勞動部長許銘春昨表示，全案是例行查核時發現主動通報，並移請廉政署調查；勞金局副局長劉麗茹也強調，「假設沒有這些機制，這次也查不到游員的異常投資行為。」

劉麗茹表示，這次事件源起是在例行性查核時，發現游員交易興櫃股票，雖興櫃股票不在自律公約限制，但進一步追查發現他是在上班時間進行股票交易，因此針對在上班時間買賣股票做出調職懲處。

但一位現任勞動基金監理委員說，雖每月召開監理會，但會議中大多討論的是基金操作績效，檢討哪裡收益不佳，或預估明年新制勞退有待分紅多少，幾乎從來沒有審視過內控機制流程，尤其11月才剛開完會不久，就從新聞報導中得知有弊案，連他都嚇一跳，預計12月開會時提案，要求勞金局說明。

今年受到疫情影響，勞動基金震盪波動大，然而不論跟台股或全球股市績效相比，勞動基金績效都遠遠落後，如何讓廣大勞工心中不存疑？

雖然外部經濟情勢確實是牽動基金投資收益的主因，但負責操盤的終究是「人」，勞動基金爆弊案已非首次，過去就曾有投信內部人利用代操勞保、勞退基金搞鬼中飽私囊，只是，這一次惹事的是勞金局「內鬼」。

某前任監理會委員透露，游迺文講話快、腦筋也動得快，在基金運用上表現專業，看起來是聰明人，或許是足夠聰明，所以懂得利用職務之便鑽營。這也凸顯內控機制的重要，有心人大可利用自律公約、每年例行性抽查的漏洞謀不法之財，才會出現漏網之魚。

投資雖有賺有賠，但勞動基金是人民交付的血汗錢，政府操作應更謹慎，一人所為爆出弊案，卻是全民共同承擔，若真有心要防範弊案一再發生，勞動部這次恐怕不能再迴避。

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