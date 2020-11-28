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涉行賄炒股官員 寶佳主管遭拘提

台灣新聞組／台北28日電
勞動基金案檢廉發動第二波搜索，寶佳資產管理公司投資主管邱裕元28日凌晨移送台北地檢署複訊。（記者林俊良/攝影）
勞動基金案檢廉發動第二波搜索，寶佳資產管理公司投資主管邱裕元28日凌晨移送台北地檢署複訊。（記者林俊良/攝影）

勞動部勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文被控接受招待並與業者共同炒股，台北地院昨天裁定收押禁見；台北地檢署昨發動第二波行動，兵分五路搜索，拘提涉嫌行賄並與游共同炒作股票的寶佳資產管理公司投資主管邱裕元到案，案情向上延燒。

來源：聯合影音網

檢廉追查，今年7、8月間，邱裕元與游迺文一起鎖定某間公司股票，一起大量買進並共同炒作股價，且邱男涉嫌行賄公務員，違反貪汙罪及證交法操縱股價罪。目前初步了解屬邱個人行為，與寶佳公司無關。

據了解，擔任寶佳資產投資主管的邱裕元，曾任金管會銀行局研究員，後來被延攬進寶佳資產。此次捲入炒股風暴，檢廉尚未發現寶佳資產經營高層介入事證，但已引發高度關切。

據悉，廉政署前天搜索時，約談對象僅有游迺文與其妻子兩人，當時掌握游男常藉由知悉機密之便，打電話「報明牌」找人下單炒股，前天搜索扣押游男手機破解，意外從通訊軟體中，發現游迺文常與邱裕元聯繫，兩人對話不僅談到炒股事宜，還常相約赴高檔餐廳飲宴，昨天緊急拘提邱男到案。

據指出，游迺文手機被破解的資料相當「豐富」，除招待飲宴對象曝光，連炒股資訊、對話暗語等重要證據也被掌握，檢察官擔心游男串供滅證，緊急決定聲押，全案恐因游男手機遭破解，持續向上延燒。

游迺文八年內陸續存入900萬（台幣，以下同）現金到帳戶，2012年9月到2020年9月，每月信用卡帳單費用都在15到22萬元間，游的薪水是十萬元，消費能力顯與收入不符。

裁定書指出，游迺文無法交代900多萬元資金來源及高額信用卡費，所犯是十年以上重罪，有逃亡動機，裁定羈押禁見。

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