愛女遭酒駕撞死 醫師向青瓦台請願 20萬連署5天達標

曾以琳父母透過影片向外界表達感謝，並呼籲用愛繼續連署，讓南韓政府重視。(記者李承穎／翻攝)

來源：聯合影音網

嘉義女孩曾以琳到南韓 留學，本月初在南韓首爾遭酒駕駕駛闖紅燈撞死，親友發起連署向青瓦台請願，希望再修法加重刑責，5天即突破20萬人連署門檻。曾以琳父親曾慶暉、母親石慶宇拍影片表達感謝，並呼籲請繼續連署，讓青瓦台面對。

曾慶暉說，感謝所有的媒體、朋友，每個幫助我們的人，助我們達成20萬連署門檻，希望以琳的死能夠幫助更多的人，避免家庭破碎的痛苦，也希望南韓政府以此來修法，對酒駕者立更嚴厲懲罰。

他說，南韓政府如果愛自己的人民應該要這樣做，他也祈禱南韓政府能夠這樣做，避免再有遭酒駕造成的傷害，造成家庭的破碎。希望透過以琳的愛幫助大家。

石慶宇也說，感謝所有參與的人，但也呼籲大家繼續努力，讓南韓政府真的重視這個問題，我們都希望以琳是最後一位，希望以琳愛能夠繼續延續。

衛福部嘉義醫院院長黃元德說，今晨0點6分，20萬人連署了！感謝曾主任的發起，短短5天就有這麼多人的支持，人間有情、社會有愛，莫此為甚！

黃元德說，「我們對酒駕者的自私，深痛厭絶；我們對曾主任的喪女之慟感同身受。希望青瓦台政府及所有的媒體都能努力去杜絶酒駕的憾事」。

酒駕肇事是許多國家共通的社會問題，南韓因酒駕喪生人數近年雖逐漸下降，但每年仍有數百人不幸身殞，尤其今年因疫情 必須保持社交距離 、戴口罩等，不便取締酒駕，在疫情甫爆發的年初，酒駕件數就有增加跡象。