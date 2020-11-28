當夜店玩？科大迎新 4清涼辣妹蹭1男惹爭議

彰化縣某科技大學類似舞會活動，有一名學生被四個穿著清涼的年輕女性圍繞，遭質疑「當作夜店在玩」。（取材自臉書）

網友在PTT今貼文並附圖，指彰化縣某科技大學類似舞會活動，有一名男子被四個穿著清涼的年輕女性圍繞磨蹭，質疑「真當作夜店在玩了嗎？」文圖披露後，引發熱議。私立建國科大證實，這是進修部迎新活動，請來校外團體表演，雖然表演的男子與四名女子均非學生，但仍然不宜，已在了解中。

PTT貼文指出，「一名男學生坐在椅子上，四個只穿內衣褲的妹子圍繞在旁邊，不過這場地是學校吧？真當作夜店在玩了嗎？」

建國科大證實，因為進修部學生比較社會化，邀來校外表演團體助興，表演的女子並非所謂的夜店女郎，也不是該校學生，且坐在椅子上的男子是這團體的工作人員，並不是學生。該團體過去也曾受邀到建國科大表演，甚至在其他很多學校都有表演，卻無類似脫軌舉動，當時即曾要求表演內容不應脫離學校常規。

建國科大指出，圖中這名男子坐在椅子上，被四個穿著清涼的年輕女性圍繞 的橋段，應該是當時很HIGH，藉以炒熱氣氛，當時在場的師生都不知情，但此舉仍不宜，校方將深入調查，往後也不得有類似行為。

不過，此文與圖披露後，討論度極高，「羨慕，太爽了」、「明天誰要跟我一起去註冊」、「 早知道讀這間」、「好勝利，轉學了」，甚至有人批評是「傷風敗俗」、「道德淪喪」。

但是也有人認為「又不是上課，無聊」，「大驚小怪」、「都什麼年代了，就好玩而已，又不是有嗑藥呼麻！」