我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1300萬例 伊州逾70萬例

川普要求威州重新計票 結果出爐…白登贏更多

當夜店玩？科大迎新 4清涼辣妹蹭1男惹爭議

記者劉明岩／彰化28日電
彰化縣某科技大學類似舞會活動，有一名學生被四個穿著清涼的年輕女性圍繞，遭質疑「當作夜店在玩」。（取材自臉書）
彰化縣某科技大學類似舞會活動，有一名學生被四個穿著清涼的年輕女性圍繞，遭質疑「當作夜店在玩」。（取材自臉書）

網友在PTT今貼文並附圖，指彰化縣某科技大學類似舞會活動，有一名男子被四個穿著清涼的年輕女性圍繞磨蹭，質疑「真當作夜店在玩了嗎？」文圖披露後，引發熱議。私立建國科大證實，這是進修部迎新活動，請來校外團體表演，雖然表演的男子與四名女子均非學生，但仍然不宜，已在了解中。

PTT貼文指出，「一名男學生坐在椅子上，四個只穿內衣褲的妹子圍繞在旁邊，不過這場地是學校吧？真當作夜店在玩了嗎？」

建國科大證實，因為進修部學生比較社會化，邀來校外表演團體助興，表演的女子並非所謂的夜店女郎，也不是該校學生，且坐在椅子上的男子是這團體的工作人員，並不是學生。該團體過去也曾受邀到建國科大表演，甚至在其他很多學校都有表演，卻無類似脫軌舉動，當時即曾要求表演內容不應脫離學校常規。

建國科大指出，圖中這名男子坐在椅子上，被四個穿著清涼的年輕女性圍繞 的橋段，應該是當時很HIGH，藉以炒熱氣氛，當時在場的師生都不知情，但此舉仍不宜，校方將深入調查，往後也不得有類似行為。

不過，此文與圖披露後，討論度極高，「羨慕，太爽了」、「明天誰要跟我一起去註冊」、「 早知道讀這間」、「好勝利，轉學了」，甚至有人批評是「傷風敗俗」、「道德淪喪」。

但是也有人認為「又不是上課，無聊」，「大驚小怪」、「都什麼年代了，就好玩而已，又不是有嗑藥呼麻！」

上一則

「反年改」大將變狼 愛心爸性侵寄養少女 還逼拍過程

下一則

紐約辦事處又1人確診 11外館傳疫情 吳釗燮發文打氣

延伸閱讀

受夠淪為笑柄 奧地利Fucking村元旦更名迎新生

受夠淪為笑柄 奧地利Fucking村元旦更名迎新生
增81確診 港關閉酒吧夜店三溫暖

增81確診 港關閉酒吧夜店三溫暖
第四波疫情來襲 22日起香港酒吧夜店禁止跳舞

第四波疫情來襲 22日起香港酒吧夜店禁止跳舞
疫情惡化…俄羅斯又增2萬確診 莫斯科餐廳、夜店宵禁

疫情惡化…俄羅斯又增2萬確診 莫斯科餐廳、夜店宵禁

熱門新聞

台首度透過直洽藥廠，取得新冠疫苗，陳時中透露，目前已直接透過藥廠取得1000萬劑「加上covax，我們手中已經確定有1500萬劑」目前簽約成功，已付部分訂金。（路透）

台首度成功直洽藥廠 1500萬劑新冠疫苗到手

2020-11-25 02:23
美國勞動部把台灣捕撈的漁獲列入「強迫勞動製品」清單，可能影響台灣海鮮出口。 . 歐新社

台灣海鮮被美國貼上「血汗」標籤 出口恐受衝擊

2020-11-22 05:25
台中市議員林祈烽等人今天在議會質詢時，提出家長提供的網路截圖，圖中男子在教室內拍攝裸照，希望市府單位查明是否案發地為台中。（圖：台中市議員林祈烽提供）

台出現「體育老師」教室露鳥？照片中有學生趴著睡覺

2020-11-24 02:12
台駐美代表蕭美琴。（華盛頓記者張文馨／攝影）

台駐美代表處再9人確診 蕭美琴隔離中

2020-11-26 02:31
美國環保署署長惠勒將率團訪台。（路透）

新聞評論／美環保署長惠勒訪台「畢旅」 台灣小心虧大了

2020-11-21 02:30
英國牛津大學和阿斯特捷利康藥廠合作的新冠疫苗，經臨床實驗顯示保護率可達九成。圖為牛津大學研究人員正在疫苗研究室工作。（美聯社）

台可得460萬劑疫苗 專家悲觀：太少 強國用剩才輪我們

2020-11-24 20:43

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
捐250萬元給挺川組織「真實選票」 金主提告要求退款

捐250萬元給挺川組織「真實選票」 金主提告要求退款
洛杉磯再推「居家避疫令」 30日起執行3周

洛杉磯再推「居家避疫令」 30日起執行3周
邪教詭異冥想！女學員下體遭男性撥弄15分鐘 引FBI調查

邪教詭異冥想！女學員下體遭男性撥弄15分鐘 引FBI調查
川普散布選舉陰謀論 家人因政治歧視產生難解心結

川普散布選舉陰謀論 家人因政治歧視產生難解心結
再破紀錄！紐約全州單日確診逾8000例 陽性率升到3.72%

再破紀錄！紐約全州單日確診逾8000例 陽性率升到3.72%