「反年改」大將變狼 愛心爸性侵寄養少女 還逼拍過程

兩名弱勢家庭少女被安置在寄養家庭，寄養爸爸性侵一少女，還叫另名少女在旁拍攝性愛過程，二審將他重判5年9個月。(本報資料照片)

自稱「反年改」大將的彰化縣軍公教聯盟召集人吳萬固，身為寄養家庭照顧人，竟把兩名寄養少女當洩慾工具，與其中一名少女發生性關係，還要另一名少女在旁觀看，用手機 拍攝畫面。台中高分院判刑5年9月。

中國 時報報導，吳萬固原本是消防隊隊長，退休 後當過兩屆里長，平時自稱「反年改大將」，也會在家扶中心幫忙，「愛心爸爸」形象經營得相當好。吳男向中部某縣市政府申請成為合格寄養家庭，協助照顧19名兒少個案，每人每月還可領取補助經費。

本報系聯合報報導，寄養家庭爸爸吳男2016年3 月、2017年7月分別安置少女小香、小秋，2018年2月10日，吳男向少女小香表示想和她玩「身體接觸遊戲」，並誘以事成後將給予1000元(台幣，下同)為代價，經小香應允；並由小香轉達小秋，惟小秋因憶起生父告誡不能出賣自己身體換取金錢而拒絕。

2018年農曆春節期間，兩少女隨同一家人返回老家過節，因小香於打包行李時漏未攜帶內衣褲，吳男在農曆大年初一駕車載2女回住處，見機不可失，與少女小香發生性關係，還叫小秋持手機拍攝過程，事後給小香1000元，另給小秋200元。

案發後，小香將此事告訴友人，經友人告訴社工，社工回報縣政府社會處，經兩名少女的主責社工於同日將兩女帶離吳男寄養家庭另行安置，繼而於同年7 月16日通報警方處理。

吳男辯稱， 兩名少女寄養期間曾有多次偷竊紀錄，他曾告誡她們如果再犯會報警處理，兩女因此懷恨在心，而有這些不實指控。法官不採信，予以重判。