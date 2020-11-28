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害兆豐銀被罰52億 前董座蔡友才輕判9個月

記者王聖藜／台北28日電
「鑒機案」兆豐金前董事長蔡友才，涉內線交易等罪被求刑12年，一審法官僅判偽造文書罪九個月。(本報資料照片)
「鑒機案」兆豐金前董事長蔡友才，涉內線交易等罪被求刑12年，一審法官僅判偽造文書罪九個月。(本報資料照片)

兆豐金前董事長蔡友才、前主祕王起梆被控挪用兆豐金集資200億台幣(約7億美元)成立「鑒機」公司，趁美國裁罰兆豐銀紐約分行出脫持股避損，違反金控法、證交法重罪，台北地院昨宣判，蔡、王被控內線交易重罪部分無罪，依兩個偽造文書罪判蔡有期徒刑9月、王因一個偽造文書罪判4月徒刑，均得易科罰金，可上訴。

蔡友才得知判決結果後，表示因為這場官司，過去四年多身心靈均備受摧殘，一直努力為捍衛清白做準備，收到判決書後將與律師商討，原則上會上訴。

兆豐銀美國紐約分行2016年8月因違反洗錢防制規定被裁罰美金1億8000萬元(約52億台幣)後，台北地檢署分案啟動調查，後來意外查出「鑒機案」；檢方起訴時以蔡涉嫌內線交易等罪求刑12年，如今重罪輕判，台北地檢署指出，將待收到判決理由再研議是否上訴。

台北地院認定的偽造文書罪，包括蔡友才在美國紐約州金融監理署要求兆豐銀改善時，未將改善案送交董事會，卻簽署兆豐銀管理階層已「瞭解」缺失嚴重性的文件，以「封面信函」寄回美國，犯行使業務登載不實文書罪；另與王起梆偽造鑒機公司董事會開會紀錄，辦理公司登記。

法官今年6月傳喚證人調查「鑒機」成立過程，到庭證人資產包括被檢方認定各出資100億台幣的潤泰總裁尹衍樑、寶佳創辦人林陳海，以及未出資的全聯董事長林敏雄、興富發董事長鄭欽天、聯聚建設董事長江韋侖、前花旗集團台灣區負責人陳聖德，說明蔡當初如何向他們募資。

台北地院判決指出，蔡友才、王起梆雖在任職兆豐銀期間成立「鑒機」公司，但兆豐銀貸款給潤泰集團部分，無法證明蔡積極影響核貸，沒有證據證明核貸案與「鑒機案」有關；蔡友才、王起梆在上班時間處理「鑒機案」，沒有造成兆豐金的損害。

檢方指控，蔡友才、王起梆、兆豐銀紐約分行協理黃士明因兆豐銀遭到行政監理機關降等，於是出脫持股，三人被依內線交易罪起訴。

不過，法官認為，紐約分行被降等，不影響兆豐銀的信評，銀行遭重罰存在有「重大不確定因素」而未達明確程度，僅屬於一般商業推測，不能算「重大消息」。

蔡友才辯稱出脫持股是為繳稅、買公寓，王起梆稱是不想參與除息，黃士明則稱賣股票是要還錢給岳母，法官採信蔡等三人說法，內線交易案判他們全部無罪。

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