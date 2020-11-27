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吞2100萬善款…龍巖殯葬大亨 炒股買精品遭搜索

台灣新聞組／台北27日電
龍巖集團創辦人李世聰。（本報資料照片）
龍巖集團創辦人李世聰。（本報資料照片）

殯葬大亨、龍巖集團創辦人李世聰被控利用公益捐款名義，將龍巖款項挪至龍巖基金會，再移轉至妻子劉萍擔任董事長的福澤慈善基金會名下，7年來侵吞2100萬元（台幣，下同，約73萬美元），款項均用來繳交私人支出。由於劉生病住院，檢調約談其妻劉萍到案，深夜移送北檢複訊，根據了解，劉同意繳回2100萬元犯罪所得，被檢方諭令以100萬元（約3.5萬美元）交保。

李世聰早在今年8月間，就傳出因急症被送往台大醫院住院治療，當時住院時，李身體尚無大礙，據傳只是罹患慢性隱疾，不過，時隔3月，竟連製作筆錄都有困難。

檢調追查，李世聰是龍巖基金會創辦人與實際負責人，劉萍為福澤慈善基金會董事長，2013至2015年間，李涉嫌透過公益捐款名義，分次將龍巖公司款項移轉至龍巖基金會，再自龍巖基金會移轉至福澤基金會名下，供自己與妻子私人花用，每年金額達300萬元（約10萬美元）。

調查顯示，李世聰固定每年給劉萍300萬元「家用」，資金流向包括繳交劉萍的信用卡費、稅款、購買高檔精品、電話費、健保費等支私人出，並向主管機關為不實申報。

調查另發現，2016至2019年間，李世聰透過主導龍巖基金會董事會議，以龍巖基金會運作需要款項為由，將龍巖基金會持有的龍巖公司股票陸續出售，再將出售股票所獲得的部分款項，用公益捐贈名義，匯往福澤基金會帳戶。

檢調清查，基金會通常不會被金管會關注，常成為IPO公司私人提款機，李世聰夫妻把基金會當成「洗錢」工具，7年內挪用2100萬元，涉及證交法特別侵占罪、刑法公益侵占等罪，檢察官林俊廷昨天指揮台北市調處搜索龍巖公司、龍巖基金會、福澤基金會，扣押大批證物。

李世聰近年與寒舍集團前董座賴英里曖昧傳聞不斷，李、賴兩年前曾被拍到前往日本九州搭乘豪華列車遊玩，後來陸續爆出同遊斐濟、瑞士、法國等地，李雖已婚，但從沒否認這段不倫戀。

李世聰曾以255億元（約9億美元）的身家，成為全球首位躋身「富比世」富豪榜的殯葬企業家。今年3月，他曾砸下3億元（約1051萬美元），買進1121張台積電，由於台積電股價當時創下新高，讓他在短短4個月賺進1.67億元，投資報酬率超過5成。

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