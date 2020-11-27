我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全球確診近7000萬例 德州逾120萬例

川普不死心 搞「殭屍訴訟」意不在勝訴？

勞動基金爆弊案…操盤手涉貪 拉抬特定股票

台灣新聞組／台北27日電
勞動部勞動基金運用局前國內投資組長游迺文，驚爆動用勞動基金帳戶炒股，台北地檢署26日搜索約談游男及妻子到案，漏夜偵訊。（記者蘇健忠／攝影）
勞動部勞動基金運用局前國內投資組長游迺文，驚爆動用勞動基金帳戶炒股，台北地檢署26日搜索約談游男及妻子到案，漏夜偵訊。（記者蘇健忠／攝影）

勞動部勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文，涉嫌接受業者高級餐飲招待後，竟拿攸關勞工血汗錢的勞動基金下單及拉抬特定公司股票；台北地檢署26日指揮廉政署兵分三路搜索游男住處，漏夜偵訊後，認定游男涉犯重罪，且有串滅證之虞，今晨向法院聲押禁見，游妻獲請回，全案朝貪汙、違反證交法偵辦。

勞動部勞動基金運用局（簡稱勞金局或運用局）是勞動部所屬機關，專責管理勞工退休基金、勞工保險基金、就業保險基金、職業災害勞工保護專款、積欠工資墊償基金的運用業務。

勞動基金由勞保、勞退等基金組成，今年11月初勞金局公布截至9月底的最新投資收益，原先今年截至8月底累積收益仍超過771億元（約27億美元），但9月風雲變色，單月虧損達749億元，今年累積收益數只剩下22.4億元（約7850萬美元）。

檢廉獲報，游迺文今年接受證券業者招待後，7、8月要求委託替勞金局下單的證券公司，以勞金局的勞動基金相關帳戶，持續掛單敲進特定公司股票，藉以操縱特定公司股價，達到圖利特定人士目的。

此外，檢廉清查發現，游迺文自2012年9月至今年9月，平均每個月信用卡支出15萬元至22萬元（約5259到7710美元），但游的每月薪資10萬多元，這八年間帳戶內陸續共有900萬元不明現金存入，支出與薪資顯不相當，涉財產來源不明罪，疑為回扣。

勞動部表示，游迺文在擔任國內投資組組長期間，在上班時間私自進行興櫃股票交易，今年11月已記過處分，另因查證過程中認為可能涉及不法，要求政風處循序報請法務部廉政署查處。

勞動部指出，勞動部接獲勞金局通報游員涉有異常情資後，要求勞金局將該員調離主管職務，責令政風處進一步查處。據了解，游妻非公務員，為一般家庭主婦。

勞工 投資 美元

上一則

1500萬劑疫苗「過度採購」？陳時中：寧多勿缺

下一則

新聞評論／被忽視的民怨 正醞釀「討厭民進黨」的大浪

延伸閱讀

阿里旗下「菜鳥」前副總史苗 涉賄百萬遭刑拘

阿里旗下「菜鳥」前副總史苗 涉賄百萬遭刑拘
秘魯1周換3任總統 中間派薩加斯蒂上台

秘魯1周換3任總統 中間派薩加斯蒂上台
銀行理專盜錢十年35案 金管會祭3大重罰

銀行理專盜錢十年35案 金管會祭3大重罰
秘魯「打貪總統」涉貪遭彈劾下台 擔任地方首長收回扣

秘魯「打貪總統」涉貪遭彈劾下台 擔任地方首長收回扣

熱門新聞

台首度透過直洽藥廠，取得新冠疫苗，陳時中透露，目前已直接透過藥廠取得1000萬劑「加上covax，我們手中已經確定有1500萬劑」目前簽約成功，已付部分訂金。（路透）

台首度成功直洽藥廠 1500萬劑新冠疫苗到手

2020-11-25 02:23
美國勞動部把台灣捕撈的漁獲列入「強迫勞動製品」清單，可能影響台灣海鮮出口。 . 歐新社

台灣海鮮被美國貼上「血汗」標籤 出口恐受衝擊

2020-11-22 05:25
台中市議員林祈烽等人今天在議會質詢時，提出家長提供的網路截圖，圖中男子在教室內拍攝裸照，希望市府單位查明是否案發地為台中。（圖：台中市議員林祈烽提供）

台出現「體育老師」教室露鳥？照片中有學生趴著睡覺

2020-11-24 02:12
美國環保署署長惠勒將率團訪台。（路透）

新聞評論／美環保署長惠勒訪台「畢旅」 台灣小心虧大了

2020-11-21 02:30
台駐美代表蕭美琴。（華盛頓記者張文馨／攝影）

台駐美代表處再9人確診 蕭美琴隔離中

2020-11-26 02:31
英國牛津大學和阿斯特捷利康藥廠合作的新冠疫苗，經臨床實驗顯示保護率可達九成。圖為牛津大學研究人員正在疫苗研究室工作。（美聯社）

台可得460萬劑疫苗 專家悲觀：太少 強國用剩才輪我們

2020-11-24 20:43

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
少女玩交友軟體謊報年齡 員警約炮「一夜兩次」下場慘

少女玩交友軟體謊報年齡 員警約炮「一夜兩次」下場慘
51歲天后全裸秀火辣身材 網友噴鼻血：無人可超越！

51歲天后全裸秀火辣身材 網友噴鼻血：無人可超越！
川普：選舉人團如投票支持白登 我就交出政權離開白宮

川普：選舉人團如投票支持白登 我就交出政權離開白宮

美疫情失控感恩節照樣趴趴走 他國傻眼

美疫情失控感恩節照樣趴趴走 他國傻眼
周圍是否有確診案例？手機即時警示系統15州已加入

周圍是否有確診案例？手機即時警示系統15州已加入