勞動基金爆弊案…操盤手涉貪 拉抬特定股票

勞動部勞動基金運用局前國內投資組長游迺文，驚爆動用勞動基金帳戶炒股，台北地檢署26日搜索約談游男及妻子到案，漏夜偵訊。（記者蘇健忠／攝影）

勞動部勞動基金運用局國內投資 組前組長游迺文，涉嫌接受業者高級餐飲招待後，竟拿攸關勞工 血汗錢的勞動基金下單及拉抬特定公司股票；台北地檢署26日指揮廉政署兵分三路搜索游男住處，漏夜偵訊後，認定游男涉犯重罪，且有串滅證之虞，今晨向法院聲押禁見，游妻獲請回，全案朝貪汙、違反證交法偵辦。

勞動部勞動基金運用局（簡稱勞金局或運用局）是勞動部所屬機關，專責管理勞工退休基金、勞工保險基金、就業保險基金、職業災害勞工保護專款、積欠工資墊償基金的運用業務。

勞動基金由勞保、勞退等基金組成，今年11月初勞金局公布截至9月底的最新投資收益，原先今年截至8月底累積收益仍超過771億元（約27億美元 ），但9月風雲變色，單月虧損達749億元，今年累積收益數只剩下22.4億元（約7850萬美元）。

檢廉獲報，游迺文今年接受證券業者招待後，7、8月要求委託替勞金局下單的證券公司，以勞金局的勞動基金相關帳戶，持續掛單敲進特定公司股票，藉以操縱特定公司股價，達到圖利特定人士目的。

此外，檢廉清查發現，游迺文自2012年9月至今年9月，平均每個月信用卡支出15萬元至22萬元（約5259到7710美元），但游的每月薪資10萬多元，這八年間帳戶內陸續共有900萬元不明現金存入，支出與薪資顯不相當，涉財產來源不明罪，疑為回扣。

勞動部表示，游迺文在擔任國內投資組組長期間，在上班時間私自進行興櫃股票交易，今年11月已記過處分，另因查證過程中認為可能涉及不法，要求政風處循序報請法務部廉政署查處。

勞動部指出，勞動部接獲勞金局通報游員涉有異常情資後，要求勞金局將該員調離主管職務，責令政風處進一步查處。據了解，游妻非公務員，為一般家庭主婦。