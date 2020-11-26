碩士執行長針孔偷拍女員工如廁 百貨公司銀行都去偷拍

彰化縣曾擔任某家公司執行長的黃姓男子去年被查出他在員工廁所偷裝針孔攝影機，錄下10多名女員工如廁畫面，也曾在台中市二家知名百貨公司及銀行側錄女子裙底風光，彰化地方法院依妨害秘密罪，將他判刑10月，緩刑3年。(示意圖／本報資料照片)

彰化縣曾擔任某家公司執行長的黃姓男子去年被查出他在員工廁所偷裝針孔攝影 機，錄下十多名女員工如廁畫面，也曾在台中市二家知名百貨公司及銀行側錄女子裙底風光，彰化地方法院依妨害秘密罪，將他判刑10月，緩刑3年。

47歲黃姓男子去年6月到11月間在公司女廁偷裝針孔攝影機，待同事下班後再去取出記憶卡，被偷錄的被害女員工高達14人，直到員工清掃廁所時，發現馬桶坐墊有異，才發現底下竟藏有針孔攝影機。

黃男見事跡敗露，立即將高達16台的針孔攝影機及記憶卡6張、硬碟、6綑膠袋、與不明女用內褲5件、不明藥丸、遙控器11個等裝進紙袋丟到2樓男廁外鐵皮屋頂，並已將硬碟與記憶卡毀損。

檢警從查獲的硬碟資料中也發現黃男去年也曾在台中七期蛋黃區二家知名百貨公司及銀行等地偷錄女子裙下隱私 處，黃男將針孔攝影機裝在袋子裡、鞋子，由下而上仰角偷拍女子裙下，但因此犯行是告訴乃論，尚無法找到被偷拍者出面提告。

判決書指出，黃男為碩士高學歷，又育有二名子女，但偷拍行徑卻造成受害人身心受創，有被害人後來還去看身心科，黃男坦承犯行，表示一時失慮，也與被害人和解，因此彰化地院依竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位罪，判刑10個月，緩刑3年，可上訴。