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康友掏空炒股案 立委家人被約談

台灣新聞組／台北26日電
國民黨不分區立委吳怡玎住家25日遭調查局搜索，她表示搜索票記載的是妹妹名字。（記者曾學仁／攝影）
國民黨不分區立委吳怡玎住家25日遭調查局搜索，她表示搜索票記載的是妹妹名字。（記者曾學仁／攝影）

檢調偵辦康友-KY董事長黃文烈掏空案，查出立委吳怡玎父親吳光訓，涉以兒女吳郁展、吳怡利名義炒作康友股價，昨天約談吳光訓父子檔、三洋威士比董座陳和順，台南富商楊志強等六人，漏夜移送台北地檢署偵訊，全案依違反證交法偵辦。

經過檢方漏夜複訊，今（26）日凌晨5時55分，依違反「證交法」諭令楊志強100萬（台幣，下同，約3.4萬美元）交保，陳和順200萬交保，吳光訓300萬交保，三人均限制出境出海。

檢調依據證交所分析意見書，懷疑吳光訓與楊志強父子檔、康友大股東陳玉蓮等三方人馬涉嫌炒股，並大量購入以康友為標的、由券商發行之認購權證，影響權證成交價。據了解，吳怡利原先在約談名單，但她未到案。

據調查，吳光訓於2018年9月1日至10月20日期間，涉嫌以吳郁展、吳怡利名義，買進康友-KY股票，並將股價從每股300多元拉到500多元，甚至大量購入認購權證，影響權證成交價。檢調懷疑，吳光訓大量購入權證，用意是想用低價購入股票，等股價大漲再出脫賺取價差；另種可能是想藉此將「買股資格」高價轉讓，從中獲利。

吳怡玎昨天在立法院質詢法務部長蔡清祥時自爆，一早有調查局帶隊上門要求搜索，儘管搜索票的名字是她妹妹，但地址是她家，因而開門放行。據了解，吳怡玎與胞妹住所地相同，全案與吳怡玎無關。

康友在中國大陸百分之百轉投資孫公司「六安華源製藥有限公司」，2018年起就出現營運困難，黃文烈將六安的設備抵押給大陸贛州銀行廈門分行，借貸7億元，卻未在2019財報中揭露，涉財報不實。

黃文烈掏空資產後，籌組炒股集團，透過股市操盤手江宗星、妻子陳秀如炒股，檢調懷疑，吳光訓等人也是炒股成員之一。

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