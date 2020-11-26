我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高法院裁決 禁紐約州疫期限制宗教活動 巴瑞特投關鍵票

每38秒1人染疫亡！ 美國連續兩周 確診都增逾百萬例

單親媽勒斃兒女 輕生獲救被判死刑

記者陳俊智／新北26日電
吳姓女子（右）殘忍殺害親生兒女，被新北地院判處死刑。（本報資料照片）
吳姓女子（右）殘忍殺害親生兒女，被新北地院判處死刑。（本報資料照片）

吳姓單親媽媽今年2月在汽車旅館下藥迷昏七歲女兒和六歲兒子，再勒斃子女。新北地院審理期間，吳女對其行為未見檢討，只抱怨兩個孩子都是她照顧，完全沒有自己的自由，法官認為她欠缺尊重生命觀念、泯滅人性，嚴重違反兒童權利公約，昨天依殺人罪判死刑，褫奪公權終身；可上訴。

判決指出，吳姓女子在2014年離婚後獨自扶養一對兒女，工作不穩定，依賴兄嫂救濟，但也不時與兄嫂起爭執。

今年2月13日，吳女因生活作息和對小孩教養方式等問題與家人發生摩擦，帶著一對兒女離家投宿汽車旅館，在汽車旅館內，吳女想用枕頭悶死兒女，因孩子反抗沒得逞；15日再次下藥迷昏兒女後，不顧孩子在昏睡中掙扎抵抗，以童軍繩勒斃，再傳訊息給前夫稱要陪孩子一起走，前夫慌忙趕至旅館，小姊弟已明顯死亡，而吳女猶意識模糊，搶救後脫離險境。

法院審理時，吳女對勒死孩子的過程坦承不諱，並表示這七年都是她在撫養兒女，獨自面對輿論壓力和異樣眼光，找工作也不順遂，24小時不論去哪都要帶著孩子，完全沒有個人自由；事後也未見對孩子殞逝有任何反省。

吳的律師向法院聲請精神鑑定，結果顯示案發時她的精神狀況正常。合議庭認為，吳的辯詞是在正當化勒斃兒女犯行，教化她已非易事。

法官認為，吳女行凶時，兒女曾哭泣抵抗，她不僅沒罷手，始終執意將他們勒斃，殺人方式殘忍異常，行徑冷血，所為僅在宣洩其心中不滿情緒，極端惡劣。

旅館 汽車

上一則

直洽藥廠 台1500萬劑新冠疫苗到手

下一則

華視換中天？ NCC主委陳耀祥被爆傳達府意喬頻道

延伸閱讀

俄羅斯慘案！她被活埋 頭遭獸啃

俄羅斯慘案！她被活埋 頭遭獸啃
失聯飛官尚在搜尋 同隊機工長竟輕生亡

失聯飛官尚在搜尋 同隊機工長竟輕生亡
台空軍機工長輕生不治 空軍強調與F-16戰機失聯無關

台空軍機工長輕生不治 空軍強調與F-16戰機失聯無關
科技男性侵酒醉女後 羞愧輕生未遂賠償獲緩刑

科技男性侵酒醉女後 羞愧輕生未遂賠償獲緩刑

熱門新聞

台首度透過直洽藥廠，取得新冠疫苗，陳時中透露，目前已直接透過藥廠取得1000萬劑「加上covax，我們手中已經確定有1500萬劑」目前簽約成功，已付部分訂金。（路透）

台首度成功直洽藥廠 1500萬劑新冠疫苗到手

2020-11-25 02:23
陳時中說，目前沒有春節泡泡的規畫，民眾返台過年一樣得持陰性報告及14天檢疫。（圖：指揮中心提供）

台灣防疫升級 12月1日起入境 不論國籍須附陰性證明

2020-11-19 00:45
空軍F-16戰機在花蓮待命起飛。圖/軍聞社

F-16失事 台灣空軍:20秒內急墜7000呎 不排除空間迷向

2020-11-18 12:24
美國勞動部把台灣捕撈的漁獲列入「強迫勞動製品」清單，可能影響台灣海鮮出口。 . 歐新社

台灣海鮮被美國貼上「血汗」標籤 出口恐受衝擊

2020-11-22 05:25
美國環保署署長惠勒將率團訪台。（路透）

新聞評論／美環保署長惠勒訪台「畢旅」 台灣小心虧大了

2020-11-21 02:30
中國家通訊傳播委員會（NCC）今天審查中天新聞台換照申請案，據傳風向「大轉變」，對中天新聞台做出不予換照處分。(記者邱德祥／攝影)

7委員一面倒否決！台NCC：中天新聞台不予換照

2020-11-17 23:58

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
兒太帥疑非親生？ 爸做4次鑑定才知怎麼回事

兒太帥疑非親生？ 爸做4次鑑定才知怎麼回事
圖輯／阿根廷足球傳奇馬拉度納逝世 享壽60歲

圖輯／阿根廷足球傳奇馬拉度納逝世 享壽60歲
印度懶熊、老虎上演大對決！過程峰迴路轉驚眾人

印度懶熊、老虎上演大對決！過程峰迴路轉驚眾人
遲來的祝賀！習近平祝賀白登當選美國總統

遲來的祝賀！習近平祝賀白登當選美國總統
憲法無明文禁「自我特赦」 川普敢開美國之先？

憲法無明文禁「自我特赦」 川普敢開美國之先？