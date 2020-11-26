單親媽勒斃兒女 輕生獲救被判死刑

吳姓女子（右）殘忍殺害親生兒女，被新北地院判處死刑。（本報資料照片）

吳姓單親媽媽今年2月在汽車旅館 下藥迷昏七歲女兒和六歲兒子，再勒斃子女。新北地院審理期間，吳女對其行為未見檢討，只抱怨兩個孩子都是她照顧，完全沒有自己的自由，法官認為她欠缺尊重生命觀念、泯滅人性，嚴重違反兒童權利公約，昨天依殺人罪判死刑，褫奪公權終身；可上訴。

判決指出，吳姓女子在2014年離婚後獨自扶養一對兒女，工作不穩定，依賴兄嫂救濟，但也不時與兄嫂起爭執。

今年2月13日，吳女因生活作息和對小孩教養方式等問題與家人發生摩擦，帶著一對兒女離家投宿汽車旅館，在汽車旅館內，吳女想用枕頭悶死兒女，因孩子反抗沒得逞；15日再次下藥迷昏兒女後，不顧孩子在昏睡中掙扎抵抗，以童軍繩勒斃，再傳訊息給前夫稱要陪孩子一起走，前夫慌忙趕至旅館，小姊弟已明顯死亡，而吳女猶意識模糊，搶救後脫離險境。

法院審理時，吳女對勒死孩子的過程坦承不諱，並表示這七年都是她在撫養兒女，獨自面對輿論壓力和異樣眼光，找工作也不順遂，24小時不論去哪都要帶著孩子，完全沒有個人自由；事後也未見對孩子殞逝有任何反省。

吳的律師向法院聲請精神鑑定，結果顯示案發時她的精神狀況正常。合議庭認為，吳的辯詞是在正當化勒斃兒女犯行，教化她已非易事。

法官認為，吳女行凶時，兒女曾哭泣抵抗，她不僅沒罷手，始終執意將他們勒斃，殺人方式殘忍異常，行徑冷血，所為僅在宣洩其心中不滿情緒，極端惡劣。