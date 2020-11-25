「蔡英文承認政府疏忽」馬國女大生命案 父母跨海提國賠

馬國女大生在台遇害家屬要求國賠，台南市警局詹永茂表達尊重與不捨。(本報資料照片)

長榮大學馬來西亞籍鍾姓女大生命案，鍾女父母前天在馬國開記者會，以總統蔡英文 寫信承認政府疏忽等理由，透過台灣 律師提出國家賠償訴訟、並要求處兇嫌極刑，否則將透過司法聲請引渡罪犯。政府部門昨天口徑一致，強調司法管轄權，一定嚴懲。

法務部表示，梁嫌是台灣人，在台灣犯罪，台灣具有司法管轄權，台灣與馬來西亞沒有簽訂引渡協議，依法不會引渡梁嫌。承辦本案的橋頭地檢署表示，若被害人家屬對案情有任何意見，可當庭、書面或透過告訴代理人向檢察官陳述。

總統府發言人張惇涵表示，蔡英文總統確實寫信向家屬致意，總統府尊重司法，不就個案評論。行政院長蘇貞昌則說，能理解家屬心情，對此案也一再表示歉意，承諾一定嚴懲兇手。

引渡法第4條規定，「請求引渡之人犯，為中華民國國民時，應拒絕引渡；」梁育誌是中華民國國民，依法律規定，台灣對死者家屬或律師所提的引渡要求，應該拒絕。

綜合馬國媒體報導，死者家屬及律師葉海量在鍾女馬來西亞母校衞理畢理學院，公開蔡英文總統給死者家屬的信，內容提及「因為我們的疏忽，讓您們失去愛女」，葉海量認為，鍾女遇害是台灣當局疏忽所造成。已透過台灣律師公會全國聯合會理事長林瑞成在台灣提告國家賠償。

法務部表示，家屬主張可以理解，不幸發生後，犯保協會橋頭分會一路相伴家屬，提供各項協助，對於犯罪被害補償，如家屬提出申請，會依法審酌辦理，檢方也全力偵辦，對任何涉及殺人不法重大犯行者，會依法嚴查重懲。

梁嫌家人事後避居外地，不敢面對外界異樣眼光。曾代兇嫌雙親發表道歉聲明的里長說，梁父之前就說過希望「速審速結、以命償命」，法律該怎麼判就怎麼判，一切尊重司法。