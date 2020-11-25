不知牌友猝死 伴屍打麻將到天亮

許男猝死棋牌社內，24日上午才被發現。(記者李隆揆／攝影)

65歲許姓男子前天深夜與友人到台北市萬華區一間棋牌社打麻將，身體不適，獨自躺在麻將桌旁沙發休息，結果一覺不起；眾人不知他猝死 ，「伴屍」打麻將到天亮，直到昨天上午棋牌社員工交接時，欲將許男叫醒，才發現全身僵硬，早死亡多時。

台北市消防局昨天中午接獲民眾報案，有人陳屍萬華區一間棋牌社內，救護人員到場時，發現許男已明顯死亡，全身僵硬，交警方處理。

警方調查，該棋牌社經營近一年，非會員制，規模較小，僅設置約五桌麻將桌供牌友打牌，鮮少開門營業，今年未曾被警方取締。

許男家住新北市，常到棋牌社打麻將，也與該棋牌社一名晚班員工熟識；兩人前天晚上11時許一同到棋牌社，該名員工準備上班，許男原要找位置打牌，因身體不適，先到麻將桌旁的沙發上躺臥休息。

未料許男一路躺到昨天上午還未起身。棋牌社早班蔡姓員工說，昨天上午11時許到場準備交接班，見許男躺在沙發上，上前搖他一動不動，仔細觀察才發現許男沒有呼吸起伏，立刻報警。

蔡姓員工說，許多牌友平時打牌打累了，也會躺在沙發上休息，大家都以為許男太累才一直睡，不知他已經死了。

許男有心臟病 史，檢警相驗研判因病身亡，家屬沒有意見。