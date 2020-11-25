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CPR救人反被告壓傷 施救者悔：早知讓她見閰羅王

台灣新聞組╱台北25日電
朱女以CPR救回同事，之後卻被質疑施作不當，造成胸部傷口，令朱女感到灰心。圖為示意圖。(取材自ingimage)
朱女以CPR救回同事，之後卻被質疑施作不當，造成胸部傷口，令朱女感到灰心。圖為示意圖。(取材自ingimage)

救人反被告，到底該救還是不救？高雄市一名擁有EMT1緊急救護技術員執照的女子，兩個月前為心跳停止的同事施行CPR（心肺復甦術），事後同事卻因胸口瘀青揚言對朱女提告，朱女灰心至極，直嗆：「當初就該讓妳去見閻羅王。」她並將兩人對話截圖上傳臉書「爆料公社」請大家評評理，眾人直呼「對人性失望」。

本報系聯合報報導，朱女公司同事在辦公室休克暈倒，由於公司位置偏遠，為了搶救時效公司直接派車協助就醫，在車上兩分鐘後，該同事突然無呼吸心跳，朱女緊急替他施作CPR，時間長達15分鐘，慶幸終於把同事「壓回來了」。

事後，同事傳訊質問，「我胸部有傷口，手也是」，質疑CPR壓胸太大力才造成傷口，同事甚至指責朱女傷到她的心臟，「我可以請醫生開證明，妳幫我做CPR過程有傷到我，太過分了哦」。朱女感嘆，如果早知救人還要被告，「我當初真的可以選擇不急救！」發文請大家評評理。

朱女貼文引發熱議，網友一面倒認為獲救的同事態度真令人感到灰心，熱心救人卻被反咬一口，難免令人感到灰心，但真的見死不救嗎？

蘋果日報報導，此事件在基層救護志工圈內引發廣泛討論，表示若真的告成功，那是鼓勵人見死不救嗎？若遇到陌生人有難到底要「明哲保身」還是伸出援手？朱女表示，救人反被告真的會讓台灣所有醫療人員失去救人的信心，也澆熄EMT救護的熱誠。

花蓮縣消防局EMTP高級救護技術員江俊杰表示，在實施胸部按壓時確實有可能造成肋骨受傷，但是無呼吸心跳將導致腦部缺氧，對人體的傷害更大。若因擔心「受傷」而不做急救，可謂因小失大。

根據《緊急醫療救護法》第14-2條，「救護人員以外之人，為免除他人生命之急迫危險，使用緊急救護設予急救措施者，適用民法、刑法緊急避難免責之規定。救護人員於非值勤期間，前項規定亦適用之。」是故，若民眾有相關急救技術，可盡量伸出援手，放心去救人。

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