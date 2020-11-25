殺2人冷血溶屍 回鄉捐款洗白

桶屍案主嫌徐德益（紅圈）涉嫌殺害蔡姓少女、黃姓男子，並裝桶藏屍，被刑事局逮捕。(記者陳宏睿／翻攝)

「善人竟是殺人魔？」雙桶屍案兇嫌徐德益，涉嫌殘殺16歲蔡姓少女及54歲黃姓黃姓男子，手段極為凶殘，在案情未曝光前，還曾回老家救助鄰里貧困家庭，意圖透過行善洗白染血雙手，鄰里聞訊紛表震驚。

本報系聯合報報導，以徐德益為首的犯罪集團，2017年殺害蔡姓少女、2019年殺害黃姓男子，分別裝在鐵桶棄屍，檢察官本月19日率法醫解剖相驗時，發現蔡姓少女的左胸刺著一把剪刀、頭部遭重擊、割頸，三處皆是致命傷；而被害人黃男頭部中一槍是致命傷。

警方昨天借提兩嫌釐清案情，擴大追查是否還有「第三桶屍」。

主嫌徐德益疑私吞一筆300多萬土地交易款不願朋分，誣賴甫加入的蔡女吞錢，與同夥在新竹香山以榔頭、剪刀凌虐蔡女致死，徐將蔡女裝屍塑膠桶用膠帶封口，藏放徐父經營工廠的豐原老家。徐嫌父母在工廠內晾衣、停放機車，伴屍2年餘渾然不覺。

中國 時報報導，曾是合作夥伴的黃男，也因出庭證詞疑對徐嫌不利，同遭殺害裝桶。藏屍的2個化學塑膠桶昨日曝光，桶身殘留疑似泥土及暗褐色漬跡，聽到徐嫌等人殘忍虐殺過程，承辦員警也不寒而慄。

兩起桶屍案死者蔡姓少女、黃姓土地掮客各失蹤三年、一年，家人急尋多年，卻只等到面目全非、難以辨認的殘軀，至今難以接受噩耗。

報導指出，徐嫌夫妻去年8月偕同友人夫妻，主動到里內發送寒冬送暖慰問金，他還回贈感謝狀，大家與受助戶合影，由徐妻拍照。里長感嘆，感覺徐嫌很愛家、很熱心，捐錢行善者竟做出這種事，非常訝異。

鄰居對眼中捐款濟弱的善人，竟是手段凶殘的桶屍案殺人魔，感到「非常不可思議」，有人擔心「用過他的錢，不知道會不會被神明怪罪」。

據報導，徐德益12年前曾犯強盜案判無期徒刑確定，2015年假釋出獄，2017年在新竹被查獲酒後騎機車，一審判刑2月，上訴之後，改判免刑確定，免除撤銷假釋服殘刑。資深檢察官感嘆，法官當年一念之仁，並未讓徐嫌改過向善，當年徐若判刑撤銷假釋入監，就可能不會接連發生兩起驚人命案。