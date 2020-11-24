鹽酸溶屍灌水泥…大叔少女被誣陷吞錢淪「桶屍」

一名少女三年前被殺害裝桶，棄屍在徐姓主嫌的台中豐原平房家，警方從大門搬出裝屍的藍色塑膠桶。(記者游振昇／翻攝)

強盜通緝 犯徐德益組犯罪集團，涉嫌栽贓、私刑報復，先後殺害宜蘭蔡姓少女、南投黃姓男子，將屍體裝桶分別藏屍台中豐原、苗栗銅鑼；檢警上周帶回徐等涉案八人，並尋獲兩具屍骸，已送鑑定比對；檢方日前依殺人等罪嫌聲押徐等六人獲准，第七嫌在監服刑、徐妻涉案時未成年遭收容。

刑事局中打一隊今年9月間接獲線報，55歲黃姓男子疑遭人殺害裝桶，且有另名被害人也遭相同手法殺害藏屍；警方過濾失蹤人口資料庫，查出另名被害人疑為三年前通報失蹤、時年16歲的蔡姓少女。

專案小組追查發現，今年3月被台中地院發布強盜、詐欺 通緝的徐德益涉重嫌，本月16至20日陸續帶回徐等七男一女；其中一名共犯不堪壓力吐實，供出藏屍地點。

警方分頭至苗栗銅鑼山區與台中豐原找到兩塑膠桶，各裝一具男性、女性屍體，都遭淋上鹽酸、灌入水泥，屍體面目全非難以辨識。其中蔡姓少女的屍體就藏在徐嫌高齡父母經營的碾刀工廠內，且直接放在工廠空曠處，僅以膠帶封裝；徐的雙親平時就住在該處，每天與桶屍一起生活渾然不知，徐甚至還要父母「不要問那麼多」。

警方調查，蔡姓少女在2017年間結識集團內王姓男子，蹺家與徐德益等人在中部地區活動。徐德益疑私吞一筆300多萬台幣土地交易款不願朋分，誣賴甫加入的蔡女吞錢，與同夥在新竹香山以榔頭、剪刀凌虐蔡女致死，據了解，蔡女遭凌虐時王姓男友全程在場，卻不敢替女友出頭，擔心也成為徐報復對象，少女最後無助冤死，王也因涉案遭收押。

隔年，徐等人認識彰化縣何姓父子，佯稱何名下土地可高額貸款 ，騙得土地權狀、印鑑證明等物，將土地過戶到自己名下，再設定抵押移轉登記給不知情楊姓女子，獲得贓款2690萬台幣。

全案黃姓男子也涉入，檢方調查時，黃疑提供與徐對話紀錄，因對徐不利而埋下殺機。去年6月，徐等人約出黃在太平區寵物繁殖場內打死，同樣裝進塑膠桶並灌入水泥，藏屍苗栗銅鑼山區。