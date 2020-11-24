我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1242萬例 紐約州破60萬

未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」

鹽酸溶屍灌水泥…大叔少女被誣陷吞錢淪「桶屍」

記者陳宏睿、游振昇／台中24日電
一名少女三年前被殺害裝桶，棄屍在徐姓主嫌的台中豐原平房家，警方從大門搬出裝屍的藍色塑膠桶。(記者游振昇／翻攝)
一名少女三年前被殺害裝桶，棄屍在徐姓主嫌的台中豐原平房家，警方從大門搬出裝屍的藍色塑膠桶。(記者游振昇／翻攝)

強盜通緝犯徐德益組犯罪集團，涉嫌栽贓、私刑報復，先後殺害宜蘭蔡姓少女、南投黃姓男子，將屍體裝桶分別藏屍台中豐原、苗栗銅鑼；檢警上周帶回徐等涉案八人，並尋獲兩具屍骸，已送鑑定比對；檢方日前依殺人等罪嫌聲押徐等六人獲准，第七嫌在監服刑、徐妻涉案時未成年遭收容。

刑事局中打一隊今年9月間接獲線報，55歲黃姓男子疑遭人殺害裝桶，且有另名被害人也遭相同手法殺害藏屍；警方過濾失蹤人口資料庫，查出另名被害人疑為三年前通報失蹤、時年16歲的蔡姓少女。

專案小組追查發現，今年3月被台中地院發布強盜、詐欺通緝的徐德益涉重嫌，本月16至20日陸續帶回徐等七男一女；其中一名共犯不堪壓力吐實，供出藏屍地點。

警方分頭至苗栗銅鑼山區與台中豐原找到兩塑膠桶，各裝一具男性、女性屍體，都遭淋上鹽酸、灌入水泥，屍體面目全非難以辨識。其中蔡姓少女的屍體就藏在徐嫌高齡父母經營的碾刀工廠內，且直接放在工廠空曠處，僅以膠帶封裝；徐的雙親平時就住在該處，每天與桶屍一起生活渾然不知，徐甚至還要父母「不要問那麼多」。

警方調查，蔡姓少女在2017年間結識集團內王姓男子，蹺家與徐德益等人在中部地區活動。徐德益疑私吞一筆300多萬台幣土地交易款不願朋分，誣賴甫加入的蔡女吞錢，與同夥在新竹香山以榔頭、剪刀凌虐蔡女致死，據了解，蔡女遭凌虐時王姓男友全程在場，卻不敢替女友出頭，擔心也成為徐報復對象，少女最後無助冤死，王也因涉案遭收押。

隔年，徐等人認識彰化縣何姓父子，佯稱何名下土地可高額貸款，騙得土地權狀、印鑑證明等物，將土地過戶到自己名下，再設定抵押移轉登記給不知情楊姓女子，獲得贓款2690萬台幣。

全案黃姓男子也涉入，檢方調查時，黃疑提供與徐對話紀錄，因對徐不利而埋下殺機。去年6月，徐等人約出黃在太平區寵物繁殖場內打死，同樣裝進塑膠桶並灌入水泥，藏屍苗栗銅鑼山區。

桶屍案主嫌徐德益（紅圈）涉嫌殺害蔡姓少女、黃姓男子，並裝桶藏屍，被刑事局逮捕。(...
桶屍案主嫌徐德益（紅圈）涉嫌殺害蔡姓少女、黃姓男子，並裝桶藏屍，被刑事局逮捕。(記者陳宏睿／翻攝)

通緝 貸款 詐欺

上一則

新北18業者「不進萊」 侯友宜喊話全台加入行動

下一則

台灣「烏腳病之父」 曾文賓98歲逝世

延伸閱讀

美16歲少女創紀錄 成第一個TikTok粉絲破億的用戶

美16歲少女創紀錄 成第一個TikTok粉絲破億的用戶
紐約數百染疫者遺體 仍存日落公園冰櫃

紐約數百染疫者遺體 仍存日落公園冰櫃
與大學生暢聊電影 范冰冰清純似少女

與大學生暢聊電影 范冰冰清純似少女
同班2少女失蹤 母親心急如焚 她們卻與男網友窩套房

同班2少女失蹤 母親心急如焚 她們卻與男網友窩套房

熱門新聞

鄉間道路上，有兩輛車被停放在水溝上，引發網友好奇是如何辦到的。擷自臉書「新·路上觀察學院」

車位都省了！水溝停車神技 車主現身解謎

2020-11-17 12:56
中國家通訊傳播委員會（NCC）今天審查中天新聞台換照申請案，據傳風向「大轉變」，對中天新聞台做出不予換照處分。(記者邱德祥／攝影)

7委員一面倒否決！台NCC：中天新聞台不予換照

2020-11-17 23:58
空軍證實F-16夜間例行訓練時失事，圖為失事的F-16A（機號6672）。圖/民眾提供

F-16花蓮外海從雷達光點消失 台國防部搜救中

2020-11-17 08:30
嘉義縣鄭女日前一次被拔20顆牙後隔日昏迷、送醫不治，家屬質疑拔牙後感染才導致死亡。(記者卜敏正／攝影)

一次拔20顆牙 台34歲女昏迷不治

2020-11-17 19:54
空軍F-16戰機在花蓮待命起飛。圖/軍聞社

F-16失事 台灣空軍:20秒內急墜7000呎 不排除空間迷向

2020-11-18 12:24
陳時中說，目前沒有春節泡泡的規畫，民眾返台過年一樣得持陰性報告及14天檢疫。（圖：指揮中心提供）

台灣防疫升級 12月1日起入境 不論國籍須附陰性證明

2020-11-19 00:45

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普首同意啟動政權交接 總務署致函白登 卻還不認當選人

川普首同意啟動政權交接 總務署致函白登 卻還不認當選人
泰版甄嬛傳延燒？貴妃「私密照」外流 藏鏡人疑是王后

泰版甄嬛傳延燒？貴妃「私密照」外流 藏鏡人疑是王后
香港黃之鋒與周庭「眾志三子」 裁定收押入監

香港黃之鋒與周庭「眾志三子」 裁定收押入監
卸任後的川普 面臨民事賠償機率比坐牢高

卸任後的川普 面臨民事賠償機率比坐牢高
未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」

未助翻盤害出糗…NBC：川普抱怨「笨蛋法律團隊」