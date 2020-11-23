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失聯飛官尚在搜尋 同隊機工長竟輕生亡

記者王思慧、洪哲政／台北23日電
駕駛F-16執行任務失聯的上校蔣正志尚未尋獲。（本報資料照片）
駕駛F-16執行任務失聯的上校蔣正志尚未尋獲。（本報資料照片）

空軍第五聯隊26作戰隊長蔣正志上校本月17日晚間駕F-16戰機起飛後失聯，國防部、海巡署等單位仍在搜救行動，昨晚卻傳出同個作戰隊黃姓機工長在營內寢室輕生身亡。空軍司令部指出，黃員負責地面裝備，與此次戰機失事無關，籲請外界勿臆測。

空軍司令部新聞稿指出，花蓮基地黃姓士官長昨晚於營內自我傷害，單位官兵發現後立即送到國軍花蓮總醫院急救，惟仍宣告不治，已責派幹部陪伴及協助家屬處理相關事宜，後續並配合檢調釐清肇因。同時要求各單位加強宣導尊重生命教育及心理輔導作為，以免類案再生。

據了解，38歲黃姓機工長跟蔣正志交情不錯，但最近軍中士氣低迷，疑他的感情出了問題。

空軍司令部表示，關於「1117專案」搜救行動，確依國防部指導及既定計畫，現由空中派遣P-3C型機、海軍紀德與濟陽級艦、海巡署巡邏艦及租賃船商「奧黛麗絲號」，針對確切偵獲飛機失事殘存紀錄器CSFDR（黑盒子）附近海域，執行標定位置、確認物件作業。

截至目前搜救總兵力計空中兵力46批46架次、海上兵力69艘及陸上兵力三車316員；持續整合所有資源全力投入，決不放棄搜救。

國防部 教育

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