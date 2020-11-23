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狠媽逼12歲女兒賣淫 還和男友玩母女「3P」遭重判

記者林孟潔／台北報導
狠媽逼12歲女兒性交易遭重判，圖為示意圖。(取材自ingimage)
狠媽逼12歲女兒性交易遭重判，圖為示意圖。(取材自ingimage)

雲林縣一名母親因生活拮据，兩度送年滿12歲的女兒和七旬老翁性交易得手4000元台幣，還和男友、女兒玩撲克牌脫衣遊戲，甚至大玩「3Ｐ」，最高法院依違反兒少性剝削防制條例等罪判母親10年5月徒刑定讞。

判決指出，這名女子因經濟困頓，2017年騎機車載年滿12歲的女兒到七旬父親友人的住處，任由老翁不顧女兒反抗，性侵得逞，事後老翁透過女兒轉交2000元台幣給她；去年4月13日晚間，女子讓老翁進入租屋處，拿到2000元後，自己和男友先行離開，獨留女兒和老翁在家中發生性行爲。

女子去年1月至4月間某三天也在租屋處和男友、女兒一起玩撲克牌脫衣遊戲，輸的人脫一件衣服作為懲罰，等女子和女兒脫光衣物後，男友便和母女兩大玩3Ｐ，還以情趣用品助興。另外，女子的前男友也是女兒的義父，2018、2019年也和女兒發生7次性行為。

台南高分院二審認為，女子在一審審理時否認犯行，但上訴後改口認罪，也和女兒、女兒的法定監護人阿嬤達成和解，約定賠償7萬2000元台幣；女子身為母親卻未能善盡保護教養責任，生活困窘時沒有尋求正當管道協助，反而讓女兒從事性交易，依法判10年5月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

另外，和女兒性交易的老翁判8年6月徒刑，玩3P的女子男友判刑1年8月，而發生7次性行為的女兒義父判刑3年3月定讞。

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