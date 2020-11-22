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奇萊北峰露鳥修圖貼網 三男被罵翻「山神會生氣」

記者王燕華╱花蓮22日電
三名男性山友慶祝登頂奇萊北峰，竟脫褲拍露鳥照，雖修圖但貼上臉書仍被罵翻。（翻攝臉書「靠北登山大小事」）
三名男性山友慶祝登頂奇萊北峰，竟脫褲拍露鳥照，雖修圖但貼上臉書仍被罵翻。（翻攝臉書「靠北登山大小事」）

三名男性山友最近登上海拔3600公尺的奇萊北峰，開心登頂之餘，竟在高山上大剌剌脫褲「露鳥」慶祝，還將不雅圖修圖，以愛心圖樣遮蓋重點部位，貼上臉書，引起熱議，網友怒批「山神會生氣」，太魯閣國家公園管理處認為是否妨害風化應由警方認定，但呼籲應對山林懷抱尊重。

臉書「靠北登山大小事」最近有網友貼出照片，三名男子在奇萊北峰三角拍照，中間男子兩腳分別踩在三角點和標示奇萊北峰海拔3607公尺高度牌上，三人褲子褪到膝蓋，不過重點部位有貼上心形圖樣。

照片被貼出後，少數網友大讚好帥，但招來的多半是負評，認為這種露鳥行為不可取，且在神聖的三角點撒野，褻瀆奇萊北峰，「山神會特別眷顧這幾位的」，更有人怒罵噁心、好丟臉，和路口、巷弄的暴露變態狂有什麼差別？

奇萊北峰位於花蓮縣秀林鄉富世村，太魯閣國家公園範圍內。太魯閣國家公園管理處表示，三人在高山露鳥，是否涉及妨害風化，應該由警察機關來認定。不過，登山運動有其風險，民眾應抱持尊重大自然、敬重山林的心態從事登山運動，有更多的尊重與準備，可以減少過程中可能有的風險。

警方表示，依據社會秩序維法第83條，在公共場所或公眾得出入之場所，任意裸體或為放蕩之姿勢，而有妨害善良風俗，不聽勸阻者，可開罰台幣6000元（約210美元），若接獲檢舉，會評估是否違反社維法。

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