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捉姦在床分房產 正宮管不住嘴慘賠錢

台灣新聞組╱台北21日電
高雄蔡姓婦人捉姦在床離婚分得房產、現金，卻因為大嘴巴違反保密協定而賠錢。圖為示意圖。(Ingimage)
高雄蔡姓婦人捉姦在床離婚分得房產、現金，卻因為大嘴巴違反保密協定而賠錢。圖為示意圖。(Ingimage)

高雄一名王姓男子帶著小三董姓女子出遊，被蔡姓妻子捉姦在床，3人當晚簽下保密協議，蔡女離婚後能分得一棟房產和100萬元(台幣，下同)現金，但違反保密協議就要各賠王、董200萬元，沒想到元配大嘴巴，隔天就在王家人Line群組公告；法官認定蔡女違反保密協定，但程度不嚴重，判她賠前夫、小三各30萬元。

鏡週刊報導，已婚的王姓男子去年12月1日瞞著妻子，帶小三到南投遊玩，卻被髮妻一路跟監到飯店，當場捉姦在床；當晚三人徹夜談判。蔡女因與丈夫感情早已冷淡，同意在分得一棟房產與百萬元現金後，協議離婚，但前提是必須簽下保密協定。

蔡女簽完協議後，隔天就在家人Line群組公告「各位親愛的姊姊，妳弟弟搭上夜市賣粥的老闆娘，剛剛被我抓姦在床，我們明天回去辦好離婚手續」。

王男認為前妻拿了錢與房子還讓他出醜，非常生氣，夥同新歡，向高雄地院控前妻違反保密協定，各求償200萬元。

自由時報報導，庭訊時，蔡女辯稱，簽完協議後隔天就和王男去戶政事務所辦離婚，但想到自己將和王男的父親、姐姐脫離姻親關係，不想不告而別，更不願離婚後被王男加油添醋引起王家人的責難，於是才會在Line群組簡單說明此事，沒有要故意減損詆毀王、董兩人。

法官認定蔡女違反保密協議，但考量她傳送離婚訊息的LINE群組中僅有其他4位成員，程度並不嚴重，因此將違約金200萬元減至60萬元，全案還可上訴。

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