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「我的婆婆殺了我」…生前對話曝光 媳17分鐘道歉20次

台灣新聞組╱台北21日電
張女在臉書控訴遭婆婆言語霸凌，「天天看人臉色活著真的很累，不是想死，是活不了了」。（視頻截圖）
張女在臉書控訴遭婆婆言語霸凌，「天天看人臉色活著真的很累，不是想死，是活不了了」。（視頻截圖）

台北市張姓女子8月時留下兩名幼子自殺身亡，她生前臉書最後貼文「我的婆婆殺了我」引發熱議。媒體昨天曝光張女生前和婆婆的對話，17分鐘裡張女至少道歉20次，但婆婆仍以責備語氣酸語相待，掀起各界關注婆媳問題，還有逾5000民眾附議立姻親專法，希望能禁止姻親霸凌

蘋果日報報導，張女在臉書控訴遭婆婆言語霸凌，「天天看人臉色活著真的很累，不是想死，是活不了了」，就在住家自縊，娘家控訴是看到張女臉書才得知死訊，張父想拿回女兒手機還得寫借據。

鏡週刊報導，張父發現女兒手機錄下生前48小時與婆婆的對話，婆婆態度極強勢，不斷碎念媳婦，狂酸「妳這個人真的很可怕」、「道歉要有誠意啊，妳有什麼誠意」、「所以我就很感謝妳，感謝妳讓我知道妳的本性」。婆婆還連媳婦的父親都拖下水一起罵，讓媳婦忍不住哽咽，問說「為什麼要扯爸爸，爸爸夾在中間也很可憐啊」，卻遭婆婆反嗆「可憐？是妳要讓他可憐啊。」

期間張女在旁頻說「對不起」至少20次，婆婆也不為所動。此外，張女手機也顯示，生前曾大量搜索言語霸凌、憂鬱症、自殺等字眼。

另據三立新聞報導，鄰居也指出，這名婆婆不僅是學霸，也是商場上的超級女強人，家中一切金流與大小事務全都由她全權掌管，為人高傲，與鄰居互動少，有次他們要拿零食給張姓媳婦的孩子吃，嚇得對方急回「不用了，因為我婆婆會不高興」。

媳婦父親聽完錄音帶心痛不已，直說親家母「不愧是台大法律系出身」，他第一次體會到何謂是言語殺人於無形。

張女家人昨在臉書沉痛PO文，「她用生命，掀起社會各界對於婆媳問題的重視」。事後超過5000位民眾附議立姻親專法，希望禁止姻親霸凌。

臉書 霸凌 手機

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