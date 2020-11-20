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科技男性侵酒醉女後 羞愧輕生未遂賠償獲緩刑

記者白錫鏗／台中20日電
從事科技業的男子阿悔，性侵酒醉女，他犯後羞愧得輕生未遂，並與被害人達成和解，台中地院依乘機性交罪將他判刑1年8月，緩刑4年。(本報資料照片)
從事科技業的男子阿悔，性侵酒醉女，他犯後羞愧得輕生未遂，並與被害人達成和解，台中地院依乘機性交罪將他判刑1年8月，緩刑4年。(本報資料照片)

從事科技業的男子阿悔（化名），元月初與友人上酒店飲酒作樂，在包廂內性侵喝醉的陪酒女子小蘋（化名）後離去，她清醒後發現下體流出液體，始知被強暴，而他犯後羞愧輕生未遂，並與被害人達成和解，台中地院依乘機性交罪將他判刑1年8月，緩刑4年，並罰義務勞務40小時，接受法治教育4場。

判決書指出，阿悔元月2日凌晨，與2名友人至中市某酒店消費，並找來女子小蘋坐檯，於包廂內一同玩吹牛遊戲及飲酒。當日凌晨3、4時許，小蘋因飲酒過量，呈現酒醉酩酊無力、意識不清狀態，而阿悔的兩名友人先後離開包廂，僅餘留阿悔與小蘋獨處包廂內。

阿悔見四下無人，有機可乘，覬覦小蘋美色，且當時她正靠坐於自己身旁，萌生性慾衝動，性侵被害人得逞，他玷辱被害人後離去。經酒店人員發現小蘋獨留於包廂內，且持續昏睡不省人事，乃將她緊急送醫，小蘋清醒後仍覺身體不適，並發現下體流出液體，始知被強暴報警處理。

合議庭審酌，阿悔從事科技業，原有令人稱羨的穩定工作收入，犯下本案後深感自責羞愧，元月15日離家未歸，並因輕生而送醫急救，法官認為他犯下本案，難謂全然未受酒精作用影響，犯罪後則甚感羞愧，雖曾一度自責輕生而採取消極人生態度，最終仍持積極態度謀求被害人諒解，以示彌補犯罪所生損害的真摯努力，依刑法規定予以減刑。

法官以阿悔已與被害人達成民事和解，且履行賠償條件完畢，認經此偵審教訓，當能知所警惕，而無再犯之虞，因此從輕判刑，並宣告緩刑4年，以勵自新。

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