在診間與女病患發生性關係 精神科醫師自請離職

新北某大型醫院精神科醫師遭指控，藉由職務關係，與病患發生性關係，院方已啟動調查，後續將召開人評會，做後續懲處。(示意圖／民眾提供)

新北市一名20多歲女子15日在PTT發文，指控新北某大型醫院精神科男性醫師，在看診期間趁虛而入感情世界，甚至發生性關係，引發討論。院方今召開人評會，認為醫師行為嚴重影響院方聲譽，該名醫師也在會議上自請離職。

院方表示，針對精神科醫師遭控訴一事，醫院今天召開人評會，經調查後認為醫師個人行為已嚴重影響本院聲譽及同儕形象，該名醫師也在會議上自請離職。另外，基於案件細節屬醫師個人私領域，醫院對此不多做回應。

這名女子發文表示，2017年因憂鬱症與醫師首次接觸，2018年開始長期看診，後來醫師表明喜歡自己，兩人在諮商室發生關係，但自己也陷入了到底是因為真的愛上醫師還是「移情作用」的掙扎中，混亂的關係讓她相當痛苦，病情反而加劇。

女子指出，自己曾對醫師說過「我覺得我的憂鬱來源就是你，我原本是為了解決問題才去看診，結果反而讓我情況更惡化」，多次情緒爆發，產生自殺念頭，後來發現醫師手機 傳給別人「到家了」、「抱抱」，這才發現醫師不只對她這個樣子。

女子說，「就像房思琪的初戀樂園，只能說那是一本每一字一句都很痛苦的書，沒有經歷過的人是不會了解的」，到現在都還是相當痛苦，但希望藉由說出事發過程，不要再出現下一個受害者。