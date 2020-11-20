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誘騙31追星少女拍裸照 街頭藝人判18年

記者白錫鏗╱台中20日電
顧姓街頭藝人利用少女追韓星，佯稱自己是粉絲，若依他指示便加入粉絲團，要求少女自行拍攝裸露胸部、及下體的照片影片傳送給他，共有31名兒童及少女受害，法官依違反兒童及少年性剝削防制條例將他重判18年。(本報資料照片)
顧姓街頭藝人利用少女追韓星，佯稱自己是粉絲，若依他指示便加入粉絲團，要求少女自行拍攝裸露胸部、及下體的照片影片傳送給他，共有31名兒童及少女受害，法官依違反兒童及少年性剝削防制條例將他重判18年。(本報資料照片)

擅長吹薩克斯風的街頭藝人顧姓男子，利用少女迷追韓星，佯稱自己是粉絲，依他指示便可加入粉絲團，騙少女自拍裸照影片傳送；檢警找到48名受害人，法官認定其中31人被害，17案罪證不足，昨天依違反兒童及少年性剝削防制條例等將顧判刑18年。可上訴。

檢警查出，32歲顧男大學戲劇系畢業、研究所肄業，從事音樂教學與演出；他利用被害人崇拜偶像、追逐明星心理，或相信緣分、渴望戀愛，或亟欲求職賺錢，進行欺騙。

顧男從2013年至2018年利用臉書與近百少女聯繫，佯稱是「女性」，為韓星Super Junior或BTS粉絲團，騙少女依他指示就可加入粉絲團。多名少女信以為真，自行拍攝穿內衣褲猥褻照片傳送；事後顧再要求拍攝裸露身體照片，若被拒即恐嚇要散布照片，有被害少女因此心生畏懼依指示做。

另他指示被害人下載視訊軟體，假冒身分與被害人裸身視訊截圖，再威脅被害少女持續傳猥褻數位照片。還透過Messenger佯稱可提供賺錢機會公司，分飾公司、客人二角惡意欺瞞被害人。

兩名被害少女向高雄市警方報案，台中地檢署去年1月搜索，查扣有近百名被害少女裸照隨身碟。

顧男否認犯行，辯稱是用假身分跟被害人交往取得照片，有付錢意願，因聯絡不上才作罷，未違反被害人意願，合議庭不採信。由於被害人遍及全台，檢察官指揮台北、台中、高雄婦幼隊及家防社工全面清查，找到48名少女，法官認定被害人31人。

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