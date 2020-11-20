同班2少女失蹤 母親心急如焚 她們卻與男網友窩套房

兩名國中同班少女相繼被男網友載走失蹤，19日尋獲，蔡姓少女與母親相擁而泣，直對母親說對不起。（記者柯毓庭╱攝影）

新北市某國中二年級蔡姓女學生前天放學後失聯，蔡母心急報警，在社群 軟體發文協尋，昨天上午同班好友李姓少女到校後也失蹤，警方火速調閱監視追查，發現兩人分別被18歲胡男與葉男載到桃園市窩在一間套房；兩男供稱只是朋友，一起玩樂，被依略誘罪嫌移送新北地檢署。

影音來源：聯合影音網

蔡、李兩名少女在警局與母親相擁而泣，蔡母更泣不成聲，直說「我離婚時都沒這麼難過，」兩少女則向母親直說「對不起，讓媽媽擔心了。」

據了解，蔡、李是同班好友，李三個月前在網路認識葉男後交往；胡男是葉的朋友，也認識李姓少女，五天前剛認識蔡姓少女。

前陣子兩少女在校與同學吵架，18日找葉、胡二人到校撐腰，校方請少女家長到校，葉、胡也在，放學後蔡姓少女就被胡男開車載走，蔡母事後得知焦急報案，還在大街上尋找女兒；接著在網上發文求網友協助，淚訴「一直以來我們母女相依為命，你們誰怎麼忍心把她藏起來。」

昨天上午，李姓少女由母親送到學校，未進校門就被葉男騎車載走，老師點名發現李未到校，通知家長後李母才知女兒失蹤，也報案。

警方調監視畫面一路追查，發現兩少女先後被帶到桃園一間套房，昨天下午上門只見四人一起在吃零食、看電視，李姓少女還穿著制服。

李母說，女兒跟葉只見過幾次面，18日在校第一次看到葉男。胡、葉供稱，少女只是朋友，不是女友，因少女說不想上課，才帶到桃園朋友住所一起玩。