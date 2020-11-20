我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1171萬例 俄亥俄32.6萬超北卡

普亭開會突然咳嗽不止 克林姆林宮「修片」粉飾太平

同班2少女失蹤 母親心急如焚 她們卻與男網友窩套房

記者柯毓庭╱新北20日電
兩名國中同班少女相繼被男網友載走失蹤，19日尋獲，蔡姓少女與母親相擁而泣，直對母親說對不起。（記者柯毓庭╱攝影）
兩名國中同班少女相繼被男網友載走失蹤，19日尋獲，蔡姓少女與母親相擁而泣，直對母親說對不起。（記者柯毓庭╱攝影）

新北市某國中二年級蔡姓女學生前天放學後失聯，蔡母心急報警，在社群軟體發文協尋，昨天上午同班好友李姓少女到校後也失蹤，警方火速調閱監視追查，發現兩人分別被18歲胡男與葉男載到桃園市窩在一間套房；兩男供稱只是朋友，一起玩樂，被依略誘罪嫌移送新北地檢署。

影音來源：聯合影音網

蔡、李兩名少女在警局與母親相擁而泣，蔡母更泣不成聲，直說「我離婚時都沒這麼難過，」兩少女則向母親直說「對不起，讓媽媽擔心了。」

據了解，蔡、李是同班好友，李三個月前在網路認識葉男後交往；胡男是葉的朋友，也認識李姓少女，五天前剛認識蔡姓少女。

前陣子兩少女在校與同學吵架，18日找葉、胡二人到校撐腰，校方請少女家長到校，葉、胡也在，放學後蔡姓少女就被胡男開車載走，蔡母事後得知焦急報案，還在大街上尋找女兒；接著在網上發文求網友協助，淚訴「一直以來我們母女相依為命，你們誰怎麼忍心把她藏起來。」

昨天上午，李姓少女由母親送到學校，未進校門就被葉男騎車載走，老師點名發現李未到校，通知家長後李母才知女兒失蹤，也報案。

警方調監視畫面一路追查，發現兩少女先後被帶到桃園一間套房，昨天下午上門只見四人一起在吃零食、看電視，李姓少女還穿著制服。

李母說，女兒跟葉只見過幾次面，18日在校第一次看到葉男。胡、葉供稱，少女只是朋友，不是女友，因少女說不想上課，才帶到桃園朋友住所一起玩。

社群

上一則

蘇貞昌將下台？ 江啟臣：看到後蔡英文時代鬥爭醜陋

下一則

黑白集／蔡扯分散風險 台灣籃子在哪

延伸閱讀

48歲菲男娶13歲少女當第5任妻！保證20歲後才生育

48歲菲男娶13歲少女當第5任妻！保證20歲後才生育
色狼地鐵內非禮少女 紐約市警公布影像抓人

色狼地鐵內非禮少女 紐約市警公布影像抓人
紐約一白男在華人超市露鳥 少女嚇呆了

紐約一白男在華人超市露鳥 少女嚇呆了
性侵報案少女害尋短？消防員判無罪

性侵報案少女害尋短？消防員判無罪

熱門新聞

14日，國務卿龐培歐到達法國，開始為期10天的歐洲、中東行程。(美聯社)

龐培歐指台灣不屬中國 國務院卻重申一中 對台主權無立場

2020-11-14 12:54
中國家通訊傳播委員會（NCC）今天審查中天新聞台換照申請案，據傳風向「大轉變」，對中天新聞台做出不予換照處分。(記者邱德祥／攝影)

7委員一面倒否決！台NCC：中天新聞台不予換照

2020-11-17 23:58
鄉間道路上，有兩輛車被停放在水溝上，引發網友好奇是如何辦到的。擷自臉書「新·路上觀察學院」

車位都省了！水溝停車神技 車主現身解謎

2020-11-17 12:56
空軍證實F-16夜間例行訓練時失事，圖為失事的F-16A（機號6672）。圖/民眾提供

F-16花蓮外海從雷達光點消失 台國防部搜救中

2020-11-17 08:30
蔡英文總統。（本報資料照片）

評論／川普熄燈 蔡政府的信心危機才開始

2020-11-13 21:05
嘉義縣鄭女日前一次被拔20顆牙後隔日昏迷、送醫不治，家屬質疑拔牙後感染才導致死亡。(記者卜敏正／攝影)

一次拔20顆牙 台34歲女昏迷不治

2020-11-17 19:54

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分

芝21家人聚餐爆感染 老母親進ICU 子女後悔萬分
牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應

牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應
白靈走紅毯不怕走光拒胸貼 爆「花花公子」過往趣事

白靈走紅毯不怕走光拒胸貼 爆「花花公子」過往趣事
民主黨1992年來首奪喬州 白登確定贏1.2萬票

民主黨1992年來首奪喬州 白登確定贏1.2萬票
密西根州韋恩郡驗票官拒確認選舉結果 川普打電話關切

密西根州韋恩郡驗票官拒確認選舉結果 川普打電話關切