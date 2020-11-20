沒帶GPS、地圖…網路揪團登山 3人脫隊迷途1喪生

三名女山友走畢祿羊頭山縱走時落隊失聯，救難人員連日搜尋，二人獲救，一人喪生。（圖：花蓮縣消防局提供）

一支七人登山隊本月17日走畢祿羊頭山一日縱走，三名女山友腳程落後，沒帶GPS、地圖等裝備，在山中迷途；其中兩人撐過一夜平安獲救，另一名29歲葉姓女山友不敵山區夜間低溫 ，昨被空勤直升機尋獲時，身體僵硬已死亡。

「畢羊縱走」是畢祿山經鋸齒連峰縱走到羊頭山的簡稱，景色美，視野佳，一般兩天行程，近年一日路線熱門，大約清晨6時入山，晚間8時下山，考驗體能。據了解，七人是在網路上揪團，彼此多不認識，三人落隊後，疑在畢祿往羊頭零點七公里處走錯路走到乾溝，獲救兩女被找到時已無飲用水、乾糧，衣著偏輕薄。

根據調查，七人登山團17日上午入山，林姓、黃姓及葉姓三名女山友落後，前方四人下午4時抵達慈恩登山口等候，見三人遲未現身，撥電話不通，當晚報案求援。

搜救隊連夜上山，根據同行山友說法，朝三人可能走錯路方向加強搜索，前天下午2時先找到林、黃二人，她們說17日下切時葉姓女子走很快，後來走散。救難人員昨天上午出動直升機，不久在兩女尋獲處下方溪谷發現葉女，倒臥海拔約2800公尺乾溝，疑似失溫，已無生命跡象，遺體吊掛送往台中。