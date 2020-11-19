助理涉販大麻 綠委王定宇道歉

民進黨籍立委王定宇的助理涉販大麻，他為識人不明而道歉。(本報資料照片)

民進黨 籍立法委員王定宇的邱姓助理，昨天凌晨與人在台南市交易大麻時，被台中市警三分局當場查獲，查扣30多公克，另起獲一株種植的大麻活體；警方現場逮捕3人，據了解邱男初步承認販賣大麻，被依毒品 罪嫌移送台南地檢署，檢方訊後聲押。

據透露，警方搜索涉案人住處時，有發現邱姓嫌犯（26歲）擔任立委助理的名片，但未多加詢問，第三警分局也尚未通知立委服務處，因全案涉案人是否具有立委助理身分，與案情無關。

台中市警方是根據兩個月前一樁郵寄大麻案件，發現毒販都在台南市交易，昨天凌晨佯稱買毒約在台南市東區交易。警方報請台南地檢署指揮，邱姓男子等人出面碰頭時，當場被捕。

邱男第一時間拒絕回答警方詢問；被帶回住處搜索，意外發現邱男是王定宇助理的名片；搜索扣押相關證物後，帶回台中偵辦。

邱事後在律師陪同下承認販售大麻，但供詞仍有保留，警方昨晚6點將他移送台南地檢署，檢方訊問後，認邱犯罪嫌疑重大，所犯為五年以上有期徒刑重罪，且有串證之虞，諭知聲請羈押。

王定宇在臉書 留言表示，該助理是今年來應徵台南地方助理的年輕新人，涉及大麻案件屬實，希望檢警嚴辦，同時已立即開除。本人也向社會大眾致歉，無法察知該員背後行為，識人不明，深感不安和愧疚。