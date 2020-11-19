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好險！3歲女童墜樓 他一把接住

記者黃宣翰、修瑞瑩／台南19日電
電器行員工林峰田說，女童背對著他身體後仰，他用雙手接住她。(圖：讀者提供)
電器行員工林峰田說，女童背對著他身體後仰，他用雙手接住她。(圖：讀者提供)

台南市一名三歲女童昨天下午獨自在家，疑因找不到爸爸爬出自家三樓坐在窗台哭泣，一樓電器行員工林峰田聽到聲音安撫勸阻後，女童想爬進屋內卻突然雙手無力後墜，林火速箭步上前一把抱住，其他人也趕來幫忙，女童毫髮未傷，但受到極度驚嚇。

「當時，我心裡想一定要接到女童。」林峰田說，能夠反應時間只有幾秒，幸好及時接到，很幸運。

林峰田是女童家樓下一樓水電行師傅，他說昨天下午聽到兒童哭聲，循著聲音發現女童坐在三樓窗台，歇斯底里地哭泣，他叫老闆許重賢、同事鍾長遠出來幫忙，並大喊「妹妹，你爬進去、你爬進去」。女童接著轉身要爬入屋內，抓窗簷時突然雙手無力，重心往後傾而墜落。

林峰田說，當下他沒有想太多，只想一定要接到，一把抱住女童屁股及大腿；感覺女童身體很軟，墜落力道大。

鍾長遠也迅速上前幫忙，他說女童墜落重量似乎多了一倍，差點抓不住，因平常搬大型家電習慣了，手腕才能撐住。

台南市消防局隨後趕到，發現女童嚴重驚嚇，沒有外傷，送醫確定毫髮無傷，但情緒不穩。

台南市社會局了解，女童單親，和父親同住，當時獨自在家，昨晚約訪女童的父親， 疑有疏忽照顧情事，若確認屬實將開罰，接受4至50小時親職教育輔導。

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