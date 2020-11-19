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40歲男交往正妹網友金援500萬 堅稱未受騙筆錄完又匯款

記者林伯驊／高雄19日電
詐騙集團涉以正妹照片當大頭貼，用愛情方式詐騙，要男網友匯款。(記者林伯驊／翻攝)
詐騙集團涉以正妹照片當大頭貼，用愛情方式詐騙，要男網友匯款。(記者林伯驊／翻攝)

劉姓男子為首的不法集團涉利用正妹照片，在包養網「aSugarDating」、臉書上勾引男網友，裝可憐騙對方金援，刑事局南打接獲檢舉後追查至少14人受害，一名北部40多歲網路公司的男老闆，警方通知他成詐騙受害者，他執迷不悟「我沒有被騙！」做筆錄後又匯20萬(台幣，下同)，1年陸續共匯500多萬。

南打偵二隊9天前到林口區一棟大樓攻堅，查獲劉姓男子等9嫌，扣得電腦主機、手機、存摺、衣物等證物，依組織犯罪、詐欺罪嫌等移送屏東地檢署，檢方訊後分別命令8萬至15萬元交保。

來源：聯合新聞網

警方查出，劉姓男子（19歲）與劉姓胞兄（25歲），及各自的女友，再找成員一起設立詐騙機房，於包養網「aSugarDating」、臉書等平台設立人頭帳號，大頭貼盜用正妹照，跟男網友加入好友後，甜言蜜語主動提出交往，待男子「暈船」，假扮正妹的成員謊稱家裡欠錢、開口要求匯款，不過絕不跟男網友直接見面。

警方發現，詐團成員去年9月釣到40多歲在北部開設網路公司的男子，單身、無女友，年薪約600萬，成員接著謊稱自己做酒店，親姊過世，需扶養妹妹，母親又罹癌，父親還欠地下錢莊債務而被押走，男子信以為真持續匯款；當他產生懷疑，女成員打電話甜言安撫。

南打偵二隊接獲檢舉後，清查帳戶發現網路公司男子有匯款紀錄，今年10月間通知他前來製作筆錄，並告知疑遭詐騙，但男子堅稱「我沒有被騙！」「我有能力幫她」，員警再強調對方應根本非窮苦人，他仍回「就當錢丟到水裡」，但警方發現，筆錄後他還再共匯多筆約20萬，1年多來總計匯500多萬元。

警方循線追查，受害者至少14人，年紀介於30歲到52歲，其中僅1名被騙數十萬元的做工男子，有主動向警方報案。

劉姓男子（右三）等人涉成立詐騙機房，以交往等談戀愛手段，騙男網友金援。(記者林伯...
劉姓男子（右三）等人涉成立詐騙機房，以交往等談戀愛手段，騙男網友金援。(記者林伯驊／翻攝)
刑事局南打偵二隊破獲詐騙機房，扣得電腦主機、手機等證物。(記者林伯驊／攝影)
刑事局南打偵二隊破獲詐騙機房，扣得電腦主機、手機等證物。(記者林伯驊／攝影)

詐騙 臉書 手機

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