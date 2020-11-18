前男友猥褻 女求情：他有老母要養，我願意原諒他

江男不滿女友小玲（化名）結交新男友，還叫他去找別的女孩子，兩度猥褻小玲，台中高分院審理時，小玲主動為江說情，表示「他有老母要養，我願意原諒他」，二審判刑6月，得易科罰金。(本報資料照片)

江男不滿女友小玲（化名）結交新男友，還叫他去找別的女孩子，在菜園裡強行撫摸她的胸部，對著她說別人的器官比較適合妳，妳才給別人睡，又再次摸她的胸部，一審依強制猥褻罪將他判刑10月，經江提起上訴，台中高分院審理時，小玲主動為江說情，表示「他有老母要養，我願意原諒他」，二審撤銷一審判決，改判刑6月，得易科罰金。

判決書指出，江男於去年8月5日下午，前往前女友小玲住處，見她獨自在屋前菜園澆水，乃在她家門前空地呼喊她回家，說有事要談，待她回到客廳後，用左手環抱她上半身，且將右手從她衣服領口伸入，直接觸碰她的胸部。

小玲用嘴咬江男左手手腕處，用力掙脫後，跑到房屋後面的菜園，江也跟著跑過來，對著她說別人的器官比較適合妳，妳才給別人睡，緊接著用手拉住她的衣服，另外1隻手伸入她的衣服領口，觸摸小玲的胸部。

被害人試著咬江男的手掙脫，但未能成功，直到她跟江說不要這樣對我，我們都是朋友一場，江才鬆手倖倖然離去。經被害人報警處理，一審依強制猥褻罪將他判刑10月，他不服判決上訴二審。

合議庭認為，江男與小玲彼此相識20餘年，曾為男女朋友關係，與一般陌生人性侵 害類型並不同，因小玲交男朋友，叫江男去找別的女孩子，江即動手犯下猥褻行為，固有不當，但行為態樣上屬較輕微。

被害人小玲主動為江男說情「我不要求他賠償我，也不會要求他跟我道歉，他畢竟有老母親要養，不要讓他母親操心，我也認識他母親，我希望他好好改過。他過他的生活，我過我的生活。我願意給他改過機會，人都有善心。只要他保證不要干擾我，我願意原諒他」。

江男當庭稱「我不會再干擾告訴人」、「我認罪，我很後悔，請從輕量刑」等語。可見江男尚非完全不知悔改之人，事後知所悔過，又已經得到小玲的原諒，因此從輕判刑。