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可惡！副教授化名女子身分誘騙兒童傳裸照

記者江良誠／南投18日電
南投地檢署查獲陳姓大學副教授涉嫌引誘8名未成年學童、少女自拍裸照，18日將他起訴並求處10年以上有期徒刑。(本報資料照片)
南投地檢署查獲陳姓大學副教授涉嫌引誘8名未成年學童、少女自拍裸照，18日將他起訴並求處10年以上有期徒刑。(本報資料照片)

北部某大學陳姓副教授涉嫌在臉書虛構身分，化名女子「林婷」等身分誘騙兒童及國中男女學生，自拍裸照讓他欣賞收藏，一名女童家長發覺後氣的報警，南投檢警追查下，發現「林婷」其實50多歲大學副教授，且他曾被台南地檢署查獲，竟繼續作案，被害人都是未成年，今天依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴，並求處10年以上有期徒刑。

南投地檢署今年3月接獲通報，疑似有網路男蟲化名女子身分，在臉書等社群軟體，誘騙未成年國小、國中學生拍攝裸照供他觀賞收藏。南投地檢署檢察官張永政指揮草屯警分局、科技偵查隊共同偵辦，經追查網路IP位址，發現竟是來自新北市石碇區某大學研究室，陳姓嫌犯還是副教授。

檢警6月陳姓男子拘提到案，發現他這兩年陸續在網路化身女子，誘騙未成年少女、少男，以交往等理由傳送女子或男子裸照給被害人，再誘騙被害人自拍裸照和性器官特寫回傳，讓他欣賞收藏，警方聲請羈押，法官認為警方查扣的照片和臉書電磁記錄相當完整，應無串證之虞，裁定請回。

檢察官認為，陳嫌曾犯相同犯行遭台南地檢署查獲，交保後仍以其他化名身分，持續引誘未成年男女拍攝裸照，並要求被害人刪除對話內容，涉嫌滅證、勾串證人即被害人之虞，南投地檢署抗告，台中高分院發回南投地院重新審理後，裁定准予羈押。

南投地檢署主任檢察官吳錦龍說，經檢警深入追查，陸續發現出其他7名少女、少男受騙，而陳姓男子之前曾以相同手法誘騙未成年傳送自拍裸照，被台南地院判刑7年。他供稱外貌有自卑感及壓力大所致，但他以詐術使兒童製造猥褻行為的電子訊號罪，嚴重危害少年身心發展，且被害人數高達8名，因此請求法院從重量處有期徒刑10年以上。

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