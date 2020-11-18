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躲債「死亡」16年 酒駕現蹤「復活」

記者蔡翼謙／台北18日電
朱姓男子23年前欠下巨債，從新竹跑到台北躲藏，16年前已被宣告死亡，日前酒駕被警方攔查，警方對他開單讓他「復活」。圖為示意圖。(本報資料照片)
朱姓男子23年前欠下巨債，從新竹跑到台北躲藏，16年前已被宣告死亡，日前酒駕被警方攔查，警方對他開單讓他「復活」。圖為示意圖。(本報資料照片)

54歲朱姓男子23年前欠下巨債，從新竹跑到台北躲藏，16年前已被宣告死亡；他做粗工維生，大多住工寮，過著沒有身分的日子，直到日前酒後開工地小貨車被警攔查，警方一查竟是死亡人口，查證後啟動「復活程序」，扣車開單，通知家屬和雇主。

警方調查，朱姓男子年輕時開土地代書事務所，專門幫人抵押土地借款，當年他拿多筆借款投資失敗，負債超過1億台幣，被黑道追殺，且有多名被害人提告，朱為躲債跑到台北，一躲23年。

朱1997年開始跑路，家人報失蹤協尋，7年無所獲，2004年新竹地方法院宣告死亡；多年來朱無身分證、健保卡，生病就到藥局買藥，打零工過活，平時住工寮。

本月4日上午，朱酒後開小貨車要去工地，行經長安西、西寧北路口被警方盤查，酒測值0.21毫克；警方一查他是死亡人口；朱直接表明年輕時欠債跑路，連家人都未告知就人間蒸發。

警方打給朱的胞姊，朱怕家人生氣不敢接電話；朱開工地小貨車被扣，工地老闆接到電話嚇了一跳，稱「怎麼請到死人」。

警方依法開單，相關資料送到裁決所，並問朱「要不要陪你到法院撤銷死亡宣告」，他怕黑道找上門，馬上回「不用」。員警勸他「勇敢面對」，並告知「復活程序」。朱最後表示，會回到新竹辦理手續。

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