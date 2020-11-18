高嘉瑜坐擁2房4土地說買不起房 網酸：睜眼說笑話

民進黨立委高嘉瑜自稱租屋十年買不起房，卻被發現財產申報擁兩棟房。(本報資料照片)

民進黨立委高嘉瑜曾嘆台北房價 高，自己也租屋10年，買不起房，但財產申報卻坐擁內湖兩棟房產價值2500萬(台幣，下同，約87萬美元 )，遭酸是睜眼說笑話。

本報系聯合報報導，近日不斷質疑中央打房決心的高嘉瑜，過去曾表示因台北市處於高房價，自己在外租屋長達10年，昨天卻被台北市議員游淑慧質疑，名下有2筆建物、4筆土地，並非無殼蝸牛一族。

根據中選會公布的立委財產申報資料顯示，高嘉瑜確實擁有2筆建物、4筆土地，皆是在2018年12月13日透過買賣取得，建物面積總計約42坪，二筆建物載明，購入價格分別為1113萬元與1387萬元，相加合計2500萬元。

高嘉瑜指出，自己長期關心高房價及浮濫虛設灌水的高公設並努力推動實坪制是基於社會公益，也是年輕人買房的心聲，更是有感而發，並不是有房產就不能關心高房價議題，也會繼續堅持該做的事。

蘋果日報報導，高嘉瑜昨晚間透過臉書 聲明，去年12月就有媒體報導她已買房，也有財產申報。2間室內坪數共約20坪出頭，原本要自住，但因裝潢考量以及工作忙碌無暇處理，也沒出租。強調她確實還在租屋，也已租屋超過10年，現在同時背負房貸跟房租。

高嘉瑜表示，媒體報導原文說法是「高嘉瑜感嘆，想在台北市買間，心目中理想合適的房子真的好難，甚至就連身為她這樣，平均中高收入的單身女性也買不起」。高說，若媒體報導讓大家誤會，以後會注意用詞。