女教授師生戀 拿經費帶小情人出國

林姓女教授(右)屢獲各種研究獎項。（翻攝自北科大官網）

台北科技大學34歲林姓女教授，被爆料與男學生「師生戀」，多次將研究資源獨厚給該生，還用研究經費帶他出遊、護航他的論文口試過關，明顯公私不分。校方昨天表示，教評會決議懲處，給予該教師書面告誡，並停止系上經費補助1年

中國時報報導，林女是台大化工系博士，之後曾到美國加州 柏克萊大學進行博士後研究的工作，她31歲就擔任北科大副教授，現升任教授，學術表現出色，不僅是科技部愛因斯坦計畫得主之一，還獲得今年北科大傑出研究獎。同時因為她外型亮眼，而被學生暱稱為「正妹授」。

報導指出，林女被爆料與小10歲的陳姓男學生發生「師生戀」，陳生還是她指導的研究生。陳2017至2019年就讀北科大研究所時，林女把許多研究資源獨厚陳生，還以研究經費帶他出遊北京 、天津、沖繩，並護航他的論文口試過關。爆料者還提供兩人相摟嘴對嘴、甚至擺出「火車便當」姿勢的照片。

本報系聯合報報導，按校園性侵害性騷擾或性霸凌防治準則第7條規定，教師不得與有指導關係的學生發展違反專業倫理的關係，學校教師聘約第12條也明訂「教師於執行教學、指導、訓練、評鑑、管理、輔導或提供學生工作機會時，在與性或性別有關之人際互動上，不得發展有違專業倫理的關係。」

北科大說，本案屬性平法規範的範圍，學校已交校方性平會調查處理，並由性平會依性平法第31條第2項規定，向學校提出調查報告及處理建議。最終，教評會決議，針對該教師違反學校教師聘約部分，將給予書面告誡，並停止系上經費補助1年。