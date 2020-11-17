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金馬男星涉販毒 明年4月出監恐變無期徒刑

記者陳宏睿／台中17日電
藝人高盟傑在上月底時，在臉書平台直播自己剃光頭的畫面，公告自己將在月底入監服刑。(取材自臉書)
藝人高盟傑在上月底時，在臉書平台直播自己剃光頭的畫面，公告自己將在月底入監服刑。(取材自臉書)

入圍金馬獎、金鐘獎的藝人高盟傑，近年因涉毒斷送演藝之路，今年4月間，高遭台中地檢署起訴涉嫌販售安非他命，今年10月底又在臉書直播，前往新北地檢署報到，準備發監，還跟粉絲相約明年4月見，不過高後來又被台中地檢署查出，涉嫌幫販毒集團賣海洛因，去年7月間遭檢警查獲後，檢方偵結起訴，因高販售一級毒品屬於無期徒刑以上重罪，明年4月恐無望出監。

根據起訴書，高盟傑去年間涉嫌替陳姓男子為首的販毒集團販售安非他命、海洛因等毒品，檢警在去年7月間前往台中沙鹿區收網，查扣海洛因、子彈與手機等贓證物，檢方後續查出，高在去年6、7月間，涉嫌販毒六次，其中一次是賣二級毒品安非他命，其他五次則是販售海洛因，全案在日前偵結起訴。

藝人高盟傑曾演出「甘味人生」等戲劇，因演技精湛，曾入圍金馬獎、金鐘獎等，劇中演是勵志角色，但現實人生卻毒品纏身，斷送演藝之路，去年5月間就因涉嫌吸食毒品，遭台中地院判刑3月，得易科罰金，後來又在去年7月間涉嫌毒品交易，遭人檢舉，今年4月間才因涉嫌販售二級毒品安非他命，遭台中地檢署起訴，現在又被中檢查出，涉嫌販售海洛因，並持有子彈等違禁品。

藝人高盟傑在上月底時，在臉書平台直播自己剃光頭的畫面，公告自己將在月底入監服刑。...
藝人高盟傑在上月底時，在臉書平台直播自己剃光頭的畫面，公告自己將在月底入監服刑。圖／摘自臉書高盟傑直播平台【作者：陳宏睿，日期：2020-11-16，數位典藏序號：20201116161431739】

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