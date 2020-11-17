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銀行理專盜錢十年35案 金管會祭3大重罰

記者戴瑞瑤／台北17日電
對理專弊案頻傳，金管會主委黃天牧說出重話，兩度表示「深惡痛絕」。(記者曾原信／攝影)
對理專弊案頻傳，金管會主委黃天牧說出重話，兩度表示「深惡痛絕」。(記者曾原信／攝影)

台新銀行爆發不肖理專監守自盜，涉案金額高達3億元台幣(約1052萬美元)，創銀行史上最高盜錢金額，震驚社會。盤點金管會近兩年爆出及被裁罰的理專盜領案，竟有近半數銀行都曾發生過理專盜錢弊案，盜領金額累積近10億元台幣。金管會主委黃天牧罕見動怒，連講兩次「深惡痛絕」，將祭加重罰款、高層連坐，與拒絕銀行列入公司治理評鑑等三大加重處罰措施。

金管會統計，近兩年爆發理專盜領案及因理專盜領而被裁罰的銀行高達12家，接近全體36家國銀的一半，受害客戶超過127戶，累積盜領金額近10億元台幣(約3500萬美元)。

近日又爆銀行理專盜錢，惹怒委黃天牧，他受訪時罕見動怒地說：「我只有四個字形容所有理專弊案的發生，就是『深惡痛絕』。」他強調，這件事凸顯不只是一個弊案，各銀行要建立誠信經營文化，內控、法遵、公司治理、公平待客都要重新檢視，將檢討此案顯示的制度性問題。

財委會昨通過臨時提案，要求金管會針對理專挪用客戶款項研擬強化管理措施。黃天牧表示，未來再發生類似案件絕對不會只是罰款，除會提高罰款外，高層主管若有連帶因果關係將連坐罰；上市櫃公司治理評鑑也會因理專弊案扣分，案情重大甚至要拒絕銀行列入公司治理評鑑，「讓社會大眾了解這些銀行做了些什麼事情」。

金管會原定9月對今年爆發的玉山銀盜領案開罰，但延宕至今。黃天牧表示，銀行局要再審視罰款額度，以及高層相關主管是否有連帶因果關係需負責任，因此重新再評估中。

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