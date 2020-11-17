理專盜客戶3億 董娘繼承遺產驚覺被掏空

周姓理專監守自盜客戶3億多元，遭刑事局逮捕。(記者廖炳棋/翻攝)

台新銀行中和分行高階理專周姓男子利用與三名大客戶老交情，在規畫對方理財專案時趁機侵吞三人帳戶資金，十年來盜走3億元台幣(約1052萬美元 )花用，直到日前一名客戶去世，家屬查帳才曝光；周昨天凌晨被捕，他承認投資 失利而盜用客戶存款，警方依業務侵占等罪嫌送辦，建請檢察官聲押。

41歲周姓理專到案說，自己長年投資期貨、炒外匯，3億元已經虧空殆盡；但檢警發現他開賓士車代步，還在新北市北大特區購屋置產，懷疑都是挪用客戶的錢買來，正清查資金流向。

落網後稱錢全虧光

警方調查，受害三名客戶與周有多年交情，對周十分信任，周利用這種機會，從2010年6月起，藉推銷基金、股票 、債券及其他衍生性金融商品，或私下佯稱協助投資，聲稱為作業方便，要求三人事先在空白出款表單用印或簽名，他再持表單挪用客戶帳戶內資金。

周為避免起疑，先將資金轉到十多名親友帳戶內流動，多次轉帳後再匯回自己名下，還故意將三名客戶的小部分資金匯到彼此帳戶內，聲稱是投資獲利，減低被害人警覺。

三名客戶十年來分別被盜走2億4000多萬、5000多萬元及1000多萬元，揭示周男罪狀的是遭盜領2.4億元、年約60歲的董娘，她表示丈夫將公司經商的營利都交付她名下，因丈夫過世在整理遺產帳目時察覺有異，通報銀行清查才知曉帳戶款項全被委託的周姓理專掏空，全案才因此曝光。她並不知曉還有兩人也受害。

台新銀行表示，本案如有損及客戶權益，會負責保障客戶權益，涉案者依法究辦，絕不寬貸。