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強開浴室門「欣賞」女同學胴體 男大生判8月沒緩刑

記者陳俊智／新北16日電
新北市某國立大學張姓男學生，去年11月趁女同學運動後借其住處沖涼機會，以10元硬幣強開浴室門鎖，見對方背過身尖叫抵抗，仍伸手企圖將人扳回正面「欣賞」胴體。(示意圖／本報資料照片)
新北市某國立大學張姓男學生，去年11月趁女同學運動後借其住處沖涼機會，以10元硬幣強開浴室門鎖，見對方背過身尖叫抵抗，仍伸手企圖將人扳回正面「欣賞」胴體。(示意圖／本報資料照片)

新北市某國立大學張姓男學生，去年11月趁女同學運動後借其住處沖涼機會，以10元硬幣強開浴室門鎖，見對方背過身尖叫抵抗，仍伸手企圖將人扳回正面「欣賞」胴體，今天被新北地院依強制猥褻罪判刑8月。全案可上訴。

判決指出，張男（22歲）與被害女同學是一般朋友。去年11月2日，他約堆方一起從新北騎單車到桃園，完成體育作業，再以結束後一起看書為由，提議女同學帶換洗衣物就近在其住處沖澡，所以有機可乘。

去年11月10日下午，張男與女同學騎完單車返回住處，見對方洗澡沒熱水，多次詢問「要不要幫你看一看」，結果都被拒絕。後來，他突然動了色心，脫光全身衣服後，以10元硬幣強開浴室的簡易門鎖，見對方尖叫抵抗，仍試圖將對方轉正觀看裸體，直到對方面露恐懼才罷手。

事發後，張男自白犯行，供稱一時衝動才會犯錯，希望法院考量其犯後坦承、配合調查等情，給予緩刑機會或從輕量刑，但說法未被採信。

法院認為，張男為了滿足自身慾念，不顧女同學反對強行猥褻，其雖然無前科紀錄，在檢警介入調查後也坦承犯行，態度尚稱良好，但考量其犯後未與對方達成和解，未獲對方諒解，因此不宜給予緩刑。

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