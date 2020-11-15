酒後伸鹹豬手摸人女友 台中街頭對陣叫囂互噴噴辣椒水

台中市北區一中街、錦新街今天凌晨2時許傳出街頭糾紛案件，警方陸續通知涉案人到案說明。(摘自Google Maps)

台中市北區一中街、錦新街今天凌晨2時許傳出有噪音滋擾，警方獲報到場時，發現現場疑為多位民眾在街頭衝突、叫囂的案件，因此趕緊通報快打警力到場支援，並以辣椒水約制現場狀況，但涉案人見到警方到場，紛紛鳥獸散，只剩在場6人，其中2人受傷，經查，全案是因吳姓男子酒後對同行一名女子伸鹹豬手，才引起女子男友不滿，造成糾紛，全案將循線通知其他涉案人到案說明。

台中市第二警分局育才所在今天凌晨2時許獲報，北區一中街、錦新街路，有街頭衝突、糾紛案件，現場守望員警獲報後立即以辣椒水約束現場，但其他支援警力到場時，涉案人已搭車逃逸，只剩下在場6人（4男2女），其中2人受傷，經就醫後已無大礙，並提出傷害告訴。

據調查，吳姓男子（30歲）今天凌晨與友人在北區喝酒，但酒後疑對同行的洪姓女子（21歲）伸出鹹豬手，此舉引來洪女的陳姓男友（24歲）不滿，於是夥同友人徒手攻擊吳男；吳的同事劉姓男子（30歲）等5人得知消息後，欲找陳理論，雙方互噴辣椒水。

警方獲報後立即以辣椒水壓制，陳等約5人已搭車逃逸，在場只剩下吳男等6人（4男2女），其中2人受傷，經就醫後已無大礙，並提出傷害告訴。目前陳、洪女已到案說明，其餘涉案人等警方已掌握身分，將查緝其到案說明，全案依聚眾鬥毆及傷害罪嫌函送偵辦。

第二警分局表示，對於維護社會秩序責無旁貸，將針對脫序行為強勢執法，絕不容許不法行為危害社會秩序，依法究辦嚴懲，以維護市民安全為先。